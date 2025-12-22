Calcio a 5, Italia: la Finlandia uno “specchietto” di quello che potrà succedere agli Europei 2026

Il 2025 della nazionale italiana di calcio a 5 si è chiuso a Genzano con l’1-1, in amichevole, contro la Finlandia. Un pareggio per certi versi inatteso per gli azzurri, da leggere con attenzione per capire le indicazioni che porterà in dote verso gli Europei 2026.

Musumeci e compagni si aspettavano di cogliere una vittoria, inutile nasconderlo. La mancata affermazione casalinga rappresenta un fattore di “delusione”. Di contro però c’è da sottolineare come gli uomini di Salvo Samperi abbiano creato occasioni in abbodanza senza riuscire a sfruttarle.

Cinismo e cattiveria agonistica: l’Italia non ne ha mai avute in abbondanza, anche se soprattutto nello spareggio con il Kazakistan, in particolare nella gara in trasferta, si era vista un’importante predisposizione a tutto questo, sia nelle chance sottoporta sia nella disputa dei duelli in mezzo al campo. In vista degli Europei bisognerà quindi “riaccendere l’interrutore”, cosa che potrebbe essere facilitata anche dalla motivazione di una manifestazione così importante, dove gli azzurri vogliono assolutamente mostrare il loro valore.

Nel girone iniziale, Portogallo a parte, che per identità è assimilabile a quella Spagna affrontata lo scorso mese di novembre a Campo Ligure (con cui arrivò un ko per 3-4, fatto però di tante annotazioni positive), vi saranno Polonia e Ungheria: formazioni che hanno come imprinting quello della difesa densa e della fisicità offensiva, con piani gara “scheletrici” ma spesso efficaci; esattamente come la Finlandia.

Quanto visto a Genzano potrà quindi tornare utile per affrontare polacchi e magiari, laddove il peso di 1 o 3 punti cambierà profondamente anche per staccare il pass verso i quarti di finale della rassegna continentale, vero obiettivo italiano. Situazioni da ripetere e situazioni da migliorare: per Samperi e il suo staff quelle natalizie, e non solo, saranno settimane di lavoro intenso verso il torneo che andrà dal 21 gennaio al 7 febbraio.