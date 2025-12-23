Contributi Federazioni sportive 2026: quanti soldi guadagnano? Calcio in pole, che crescita per tennis e nuoto

Sport e Salute ha assegnato i contributi ordinari alla Federazioni Sportive per il 2026. La somma complessiva è pari a 344,4 milioni di euro, distribuita ai singoli enti seguendo i criteri di meritocrazia, trasparenza e innovazione, come prevedono i nuovi indirizzi dettati dal Ministero per lo Sport e i Giovani guidato da Andrea Abodi. Come ribadisce l’ente, la scelta è quella di orientare le risorse pubbliche verso chi genera valore. La somma è stata incrementata di 700.000 euro rispetto all’ultimo anno.

Le risorse destinate al sistema sportivo crescono grazie al meccanismo di autofinanziamento che dal 2019 ha già prodotto negli ultimi anni, nonostante il periodo di Covid, un incremento complessivo del 25%. Uno degli obiettivi è quello di ridurre i divari territoriali e riqualificare gli impianti, valorizzato dal MaC (Modello algoritmico Contributi), una piattaforma digitale oggettiva e trasparente che, a partire dai dati forniti dagli Organismi Sportivi, misura le performance del sistema e premia chi investe di più nell’attività sportiva, aumenta il numero dei praticanti, ottiene risultati e utilizza in modo efficiente le risorse pubbliche.

L’importo maggiore è stato dato come sempre al calcio con 35,2 milioni di euro (incremento dello 0,06% rispetto al 2025), praticamente il doppio di nuoto (18,6 milioni di euro, crescita del 10,57%) e pallavolo (17,86 milioni, balzo del 4,59%). Appena giù dal podio il tennis (16,13 milioni, sontuoso innalzamento del 15%) e l’atletica (14,92 milioni, appena lo 0,27% in più rispetto agli ultimi dodici mesi. Praticamente stabili gli sport invernali (la FISI è sesta con 12,56 milioni) e il basket (settima piazza con 10,4 milioni). Completano la top-10, senza incrementi rilevanti rispetto al 2025, la scherma (10,15 milioni), la ginnastica (10,09 milioni) e il ciclismo (9,67 milioni).

Sette Federazioni, oltre al tennis, si sono viste aumentare il contributo del 15% e beneficiano di un assegno superiore al milione di euro: vela (7,47 milioni), rugby (7,25), sport equestri (6,34), triathlon (3,77), surf-sci nautico-wakeboard (3,51), arrampicata sportiva (3,17), biliardo-bowling (1,19). Crescita impetuosa per il football americano e il cricket (+75% per entrambe, rispettivamente 510.069 e 500.692 euro di contributo). Da annotare il -20% per il pentahtlon (lasciato sul tavolo un milione secco, ora sceso a 3,92) e la motonautica (1,6), ma anche il -12,1% per il badminton (2,35).