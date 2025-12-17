Calcio
Calcio femminile, la Roma saluta la Champions League con la goleada al St. Polten
Si conclude con una goleada l’avventura della Roma nella Champions League 2025-2026 di calcio femminile: le giallorosse, già eliminate, vincono con un punteggio tennistico al Tre Fontane, liquidando le austriache del St. Polten con il netto score di 6-1.
Nel primo tempo, dopo un avvio abbastanza blando dovuto all’assenza di motivazioni, le giallorosse sbloccano il punteggio al 19′ con Pilgrim, brava a sfruttare l’assist vincente di Babajide, poi il raddoppio delle capitoline arriva al minuto 33 con Viens. La Roma va al riposo sul 2-0.
Nella ripresa le capitoline dilagano: Viens al 61′ firma la personale doppietta, che diventa tripletta al 67′, con la Roma che vola sul 4-0. Le giallorosse, questa sera in bianco, calano la cinquina al 76′ con Dragoni, poi la contesa assume connotazioni tennistiche col 6-0 di Corelli all’84’. Al minuto 89 arriva il gol della bandiera delle austriache, con Aistleitner che sigla la rete del definitivo 6-1.