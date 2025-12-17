Calcio, il PSG vince la Coppa Intercontinentale: Flamengo sconfitto ai rigori

Il PSG è la prima squadra francese a vincere la Coppa Intercontinentale di calcio: i transalpini, che succedono al Real Madrid, superano all’Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan, in Qatar, i brasiliani del Flamengo, sconfitti per 3-2 dopo i calci di rigore. Si erano chiusi sull’1-1 sia i tempi regolamentari che i supplementari.

Nel primo tempo il PSG spinge sin dall’inizio ed al 9′ va in gol con Fabian Ruiz, ma la revisione al VAR evidenzia la posizione di fuorigioco che vanifica la marcatura. I transalpini passano in vantaggio al 38′ con Kvaratskhelia, e questa volta la rete viene convalidata, mandando i francesi al riposo sull’1-0.

Nella ripresa ancora VAR protagonista al 62′. Il direttore di gara viene richiamato dopo un contatto in area di rigore e concede la massima punizione: Jorginho dal dischetto non fallisce e firma l’1-1. L’equilibrio non si spezza più, neppure nei tempi supplementari, e si va così ai calci di rigore.

L’eroe nella lotteria dei rigori è il portiere del PSG, Matvey Safonov, che para 4 conclusioni su 5 degli avversari: segna solo De La Cruz in avvio, poi si fanno ipnotizzare in serie Saul Niguez, Pedro, Leo Pereira e Luiz Araujo. Per il PSG sbagliano Dembélé (alto) e Barcola (parato), ma sono sufficienti i gol di Vitinha in apertura e Nuno Mendes nella terza serie. Il PSG vince 3-2 e mette in bacheca la Coppa Intercontinentale.