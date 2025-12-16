Calcio femminile, Juventus punta al successo contro il Manchester United per qualificarsi ai quarti di Champions League

L’appuntamento è fissato per domani, mercoledì 17 dicembre, alle ore 21.00. Sul rettangolo verde dell’Allianz Stadium di Torino, sarà una serata importante per la Juventus, impegnata nel sesto e ultimo match della fase a gironi della Champions League di calcio femminile. Le campionesse d’Italia affronteranno il Manchester United.

In palio ci sarà l’accesso diretto ai quarti di finale della massima rassegna continentale per club. La squadra di Max Canzi, reduce dal roboante successo contro il St. Pölten in trasferta, è già certa della presenza negli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Una vittoria contro le Red Devils si tradurrebbe nel ticket per i quarti di finale, rientrando nel novero delle prime quattro squadre d’Europa nel girone unico di Champions. Alla vigilia dell’ultima giornata la graduatoria è estremamente corta.

La Vecchia Signora occupa il quarto posto con 10 punti, gli stessi di Real Madrid e Bayern Monaco. A precedere le bianconere ci sono Barcellona e OL Lyonnes a quota 13, seguite dal Chelsea a 11. Lo United è subito alle spalle della compagine juventina, distanziato di una sola lunghezza e con gli stessi punti di Arsenal e Wolfsburg.

Un unico raggruppamento da 18 squadre, dunque, in cui le prime quattro classificate in questa fase si qualificheranno automaticamente per i quarti di finale, come detto, mentre le squadre che termineranno tra il 5° e il 12° posto disputeranno i playoff a eliminazione diretta con partite di andata e ritorno. Le compagini dal 13° al 18° posto verranno eliminate. Le quattro vincitrici degli spareggi completeranno il quadro delle qualificate ai quarti.

La Juve sta vivendo un buon periodo di forma, visto il successo citato nella giornata di Champions League e considerando la vittoria contro il Napoli in Serie A. Una partita complicata in cui le ospiti sono passate per prime in vantaggio con la rete di Kozac. Nella ripresa, alcuni cambi hanno dato la scossa alla squadra di Canzi, in grado di ribaltare il match grazie ai gol di Beccari e di Cambiaghi. La brutta notizia è stato l’infortunio muscolare di Barbara Bonansea.

Di contro, la squadra allenata da Marc Skinner viene dalla sconfitta interna 3-0 contro l’OL e nella Women’s Super League è reduce da un rocambolesco 3-3 contro il Tottenham. Indubbiamente, la Juventus dovrà prestare attenzione al reparto offensivo, con l’inglese Ella Toone e la svedese Fridolina Rolfö, autrice di una doppietta contro le Spurs, che saranno molto temibili. Chiaramente, da non trascurare anche la francese Melvine Malard e a centrocampo le qualità dalla scandinava Julia Zigiotti Olme e dalla giapponese Hinata Miyazawa.

La Juve non ha mai battuto una squadra inglese nella Champions League femminile, considerando le quattro sconfitte e i due pareggi nelle sfide contro Arsenal e Chelsea. Vedremo se la squadra di Canzi saprà invertire questa tendenza.