Calcio femminile, le migliori italiane della nona giornata di Serie A. Super Catena, Beccari fondamentale

Siamo reduci da un turno particolarmente importante nella Serie A 2025-2026 di calcio femminile. In una nona giornata contrassegnata da diversi scontri diretti, la Roma ha approfittato della situazione scappando a +5 dalle dirette avversarie grazie alla netta vittoria sul campo della Ternana. Bene poi la Juventus, uscita vittoriosa dalla sfida ad alta quota con il Napoli. È caduto invece il Como, costretto a cedere il passo ad una scatenata Fiorentina. Sorrisi inoltre per l’Inter, che ha vinto il derby della Madonnina contro il Milan, e per la Lazio, passata contro il Parma. Ma quali sono state le giocatrici italiane che più si sono distinte? Scopriamolo avvalendoci delle statistiche fornite da OPTA per la FIGC.

CALCIO FEMMINILE: LE MIGLIORI ITALIANE DELLA NONA GIORNATA DI SERIE A

MICHELA CATENA (FIORENTINA) – Una pedina fondamentale dell’importante successo della viola contro il Como. E non solo per la bella doppietta segnata, il che ha ovviamente un suo peso, ma anche per essere quella ad aver realizzato più conclusioni (otto) e ad aver toccato più palloni dentro l’area (dodici). Un match in totale stato di grazia.

CHIARA BECCARI (JUVENTUS) – Per dispersione la migliore tra le fila delle bianconere. L’azzurra oltre alla rete del pareggio, è stata anche la calciatrice ad aver macinato più tiri nel totale (quattro) e conclusioni verso la porta (due). Ma non finisce qui. La numero 9 infatti ha anche ingaggiato tredici duelli (numero più alto della gara) e giocato ben cinquantasei palloni in toale, nove di questi dentro l’area.

MICHELA CAMBIAGHI (JUVENTUS) – Ci sono dei goal che cambiano una stagione. O che possono cambiare una stagione. Ecco, il controllo e tiro dentro l’area della juventina nei minuti finali di un incontro di grande sofferenza fa parte di questa cerchia. Decisiva.

GIULIA DRAGONI (ROMA) – La più pericolosa della formazione capitolina. Tre le conclusioni tentate per la centravanti, particolarmente presente nella metà campo avversaria, come dimostrano i quindi passaggi effettuati. Non ultimo, è sua la rete trasformata pronti-via dopo appena sessanta secondi.

MARTINA PIEMONTE (LAZIO) – Alla fine, la decide sempre lei. Settimo goal in nove presenze per la bomber biancoceleste, andata a segno nell’unico tiro realizzato nel match contro il Parma. Buono anche l’impatto con i duelli, ben sette di cui quattro aerei.