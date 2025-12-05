Calcio a 5: Brasile-Portogallo sarà la finalissima dei Mondiali femminili

I Mondiali Femminili di calcio a 5, prima storica edizione del torneo, hanno trovato le loro finaliste. Saranno Brasile e Portogallo a contendersi lo scettro planetario. Ecco come sono andate le cose nelle semifinali giocate alla Philsports Arena di Manila.

Argentina-Portogallo 1-7

Fra l’albiceleste e le lusitane non c’è partita. Il Portogallo parte forte con 6 gol in 15 minuti: apre Lidia Moreira, firmataria di una doppietta, e chiude la serie Ana Azevedo; nel mezzo vanno a referto Fifo, anche lei due volte, e Janice Silva. Ripresa con il momentaneo 7-0 di Ines Matos, diventato poi 7-1 con il gol della bandiera argentino di Romero quasi a tempo scaduto.

Spagna-Brasile 1-4

Andamento simile, ma con meno divario, anche tra le Furie Rosse e le verdeoro. Sudamericane superiori e con un doppio vantaggio dopo 1 minuto: Ana Luiza e Amandinha indirizzano la gara. Si riparte dal 2-0, botta e risposta sull’asse Vanin-De Paz: la Spagna si sblocca ma non riesce a risalire la corrente, incassando l’1-4 definitivo da Luana Rodrigues.

Queste le finali in programma: 3-4° posto Argentina-Spagna (domenica 7 dicembre ore 10.00), 1-2° posto Brasile-Portogallo (domenica 7 dicembre ore 12.30).