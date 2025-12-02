Calcio a 5
Calcio a 5 femminile, Brasile a valanga sul Giappone. Definite le semifinaliste dei Mondiali
Ai primi storici Mondiali di calcio a 5 femminile, il quadro delle semifinaliste è ufficialmente definito. Dopo l’eliminazione dell’Italia per mano del Portogallo, è arrivato il Brasile a completare il novero delle squadre che si giocherà la zona medaglie nel torneo iridato in corso di svolgimento nelle Filippine.
Troppo forti le verdeoro per il Giappone, infilato a più riprese già nel primo tempo del duello dei quarti di finale. In meno di un quarto d’ora Emilly, due volte, Ana Luiza, Vanin e Rodrigues hanno gonfiato la porta per il 5-0 che ha indirizzato la contesa e fatto vivere un secondo tempo “accademico” alla gara, chiusasi alla fine sul 6-1, per effetto dell’autogol di Julia, arrivato poco prima del 36′ e della zampata di Emilly, che le è valsa la tripletta personale. Due reti che hanno smosso il risultato, ma che non hanno cambiato la sostanza di una gara a senso unico.
Di seguito il recap delle gare dei quarti di finale ed il tabellone delle semifinali. I Mondiali 2025 tornano in scena venerdì 5 dicembre.
LA FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA
Quarti di finale
QF1 Argentina-Colombia 4-1
QF2 Spagna-Marocco 6-1
QF3 Portogallo-Italia 7-2
QF4 Brasile-Giappone, 6-1
Semifinali, venerdì 5 dicembre
SF1 Argentina-Portogallo, ore 11.00
SF2 Spagna-Brasile, ore 13.30
Finali, domenica 7 dicembre
3° posto, ore 10.00
1° posto, ore 12.30