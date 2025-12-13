Calcio a 5: L84 vincente e in testa! Doppio pareggio nella 12esima della Serie A

Venerdì 12/12 con la giornata numero 12 della regular season della Serie A 2025-2026 di calcio a 5. Lo spettacolo del futsal italiano è tornato puntale con gli anticipi di un turno importante per definire gli equilibri della classifica (con il CDM Futsal che osservava un turno di riposo).

La L84 Torino vince 4-3 contro il Mantova andando momentaneamente in testa grazie alle zampate di Fortini, Tuli e Josiko.

Affermazione anche per lo Sporting Sala Consilina: i campani si impongono 2-1 sul Cosenza, decisivo Carlos dopo il botta e risposta sull’asse Vidal-Saponara.

Infine due pareggi pirotecnici: il 2-2 fra Genzano e Roma e addirittura il 5-5 senza vinti né vincitori fra Capurso e Sandro Abate.

Domani, sabato 13 dicembre, queste le gare in programma: Active Networ-Feldi Eboli (ore 15.00), Came Treviso-Meta Catania (ore 15.30), Fortitudo Pomezia-Napoli (ore 18.00).