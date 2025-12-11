Calcio a 5 femminile, gli Europei si allargano e cambiano format. Prima edizione nel 2027

Dopo aver concluso la prima storica edizione dei Mondiali nelle Filippine, vinti dal Brasile – con Portogallo e Spagna a completare il podio, il futsal femminile è pronto a una nuova rivoluzione, questa volta continentale. Gli Europei infatti si allargano, andando a cambiare format, numero di partecipanti e cadenza di svolgimento, con atterraggio finale previsto a Osijek (in Croazia) dal 14 al 21 marzo 2027.

Il torneo passerà da 4 ad 8 partecipanti, eliminando la Final Four e sviluppando un vero e proprio cammino fatto di due gironi iniziali, le semifinali e le finali: non più ogni 2 anni, ma ogni 4 anni, per consentire così l’alternanza con i Mondiali.

Processo di qualificazione

Si partirà dal Main Round con le squadre più deboli, per poi proseguire verso il Main Round, nel quale entrerà in gioco anche l’Italia, inserita nella Fascia 2 (mentre Spagna e Portogallo sono in Fascia 1), in totale saranno 4 le Fasce di quel turno.

“L’Elite Round – come rende noto la Divisione Calcio a 5 – è previsto dal 6 all’11 ottobre 2026. Sedici nazionali saranno suddivise in quattro gironi da quattro squadre ciascuno: al sorteggio, le Azzurre saranno in seconda fascia, con Polonia, Finlandia e Svezia, mentre le già citate Spagna e Portogallo sono gli spauracchi della prima urna in cui si trovano assieme a Ungheria e Ucraina. Le quattro vincenti dei raggruppamenti e le due migliori seconde si qualificheranno direttamente alla fase finale (14-21 marzo 2027), mentre le due peggiori seconde si sfideranno in uno spareggio: la vincente del play off raggiungerà le 6 precedentemente qualificate e la Croazia, che ospiterà la competizione alla Arena Gradski Vrt di Osijek“.

UEFA WOMEN’S FUTSAL EURO 2027

MAIN ROUND, le fasce del sorteggio

Fascia 1: Slovenia, Bosnia-Erzegovina, Cechia

Fascia 2: Bielorussia, Serbia, Francia

Fascia 3: Irlanda del Nord, Norvegia (ospitante), Inghilterra

Fascia 4: Lituania (ospitante) Kazakistan, Lettonia

ELITE ROUND, le fasce del sorteggio

Fascia 1: Spagna, Portogallo (ospitante), Ucraina, Ungheria

Fascia 2: Italia, Polonia, Finlandia, Svezia

Fascia 3: Paesi Bassi, Slovacchia (ospitante), Belgio, Vincente Main Round (prima nel ranking delle qualificate)

Fascia 4: Vincente Main Round (seconda nel ranking delle qualificate), Vincente Main Round (terza nel ranking delle qualificate), Miglior seconda Main Round, Seconda miglior seconda Main Round

CALENDARIO UEFA WOMEN’S FUTSAL EURO 2027

Sorteggio qualificazioni: ore 13.30, 12 dicembre 2025

Main round: dal 17 al 22 marzo 2026

Elite round: dal 6 all’11 ottobre 2026

Play-off: dal 12 al 26 novembre 2026

Sorteggio finali: da confermare

Torneo finale (Osijek, Croazia): dal 14 al 21 marzo 2027