Calcio a 5: i Mondiali Femminili dicono Brasile! Verdeoro campionesse, battuto il Portogallo

Brasile doveva essere e Brasile è stato. La prima storica edizione dei Mondiali Femminili di calcio a 5 – svoltasi a Manila, nelle Filippine – prende la strada dell’Ordem e Progresso, al termine di una finale controllata praticamente dall’inizio alla fine da Taty e compagne che si sono imposte sul Portogallo con lo score di 3-0.

LA CRONACA

La finale, complice anche l’importanza della posta in palio inizia con un po’ di nervosismo e una fase di studio. Al 10′ poi, il Brasile rompe gli equilibri: Emilly sale in cattedra trovando il modo di sbloccare la partita che vale lo scettro planetario con una girata violenta che gonfia la rete per l’1-0, risultato con cui si va al riposo; al netto di una reazione lusitana che però non produce dividendi in termini di gol.

Il secondo tempo promette spettacolo e infatti dopo meno di tre minuti Amandinha non disattende la cosa dimostrandosi la più lesta nell’area del Portogallo a controllare un pallone vagante e battere Ana Catarina con un piccolo, ma precisissimo, pallonetto che vale il 2-0.

La rappresentativa europea incassa il colpo senza riuscire a rialzarsi. Il Brasile invece corre sulle ali dell’entusiasmo andando a più riprese vicino al tris, neppure la carta disperata del portiere di movimento sortisce effetti, anzi: la mossa sguarnisce la porta e dopo un intercetto difensivo Vanin spedisce in mezzo ai pali portoghesi il punto del 3-0 a due giri d’orologio dalla fine.

Si chiudono così i Mondiali Femminili 2025: Brasile al primo posto, Portogallo al secondo, Spagna al terzo, Argentina al quarto; l’Italia invece è stata eliminata, proprio dalle lusitane, nei quarti di finale.