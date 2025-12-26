Bob, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Winteberg: Baumgartner insegue il podio

La Coppa del Mondo di bob tornerà protagonista nel weekend del 3-4 gennaio, quando farà tappa a Winterberg (Germania). Il nuovo anno si aprirà in terra teutonica con una due giorni di gare: spazio al bob a 2 e al bob a 4 maschile, al monobob e al bob a 2 femminile. L’Italia cerca di essere protagonista soprattutto con Patrick Baumgartner, che nelle prime tappe del massimo circuito internazionale itinerante è riuscito a distinguersi, salendo anche sul podio.

Il direttore tecnico Maurizio Oioli ha convocato nove uomini e cinque donne. Nello specifico: Patrick Baumgartner, Mattia Variola, Alex Verginer, Robert Mircea, Fabio Batti, Mario Lambrughi, Eric Fantazzini, Lorenzo Bilotti, Riccardo Ragazzi; Giada Andreutti, Simona De Silvestro, Tania Vicenzino, Alessia Gatti, Martina Favaretto. Si tratta di una prova molto importante, visto che manca praticamente un mese alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

CONVOCATI COPPA DEL MONDO BOB A WINTERBERG

UOMINI: Patrick Baumgartner, Mattia Variola, Alex Verginer, Robert Mircea, Fabio Batti, Mario Lambrughi, Eric Fantazzini, Lorenzo Bilotti, Riccardo Ragazzi.

DONNE: Giada Andreutti, Simona De Silvestro, Tania Vicenzino, Alessia Gatti, Martina Favaretto.