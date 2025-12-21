Kaillie Humphries a Sigulda interrompe il dominio di Laura Nolte nel bob a 2 e si rilancia nella generale

Kaillie Humphries si è aggiudicata la tappa di Sigulda (Lettonia) valevole per la Coppa del Mondo di bob a 2 femminile 2025-2026. Sul budello baltico abbiamo assistito all’ennesima sfida Stati Uniti-Germania e, dopo le tre affermazioni consecutive di Laura Nolte, le statunitensi hanno strappato il primo successo, con Kaillie Humphries che, in un colpo solo, si rilancia anche in chiave lotta per la Sfera di Cristallo.

A questo punto la classifica generale vede al comando Laura Nolte con 875 punti e un vantaggio di ben 74 punti su Kaillie Humphries. Terza posizione per Kim Kalicki con 778 punti, quarta Lisa Buckwitz con 762, quinta Kaysha Love con 732, quindi sesta Elena Meyers Taylor con 696.

Il successo nell’ultima tappa prima delle vacanze natalizie è andata alla statunitense Kaillie Humphries con il tempo complessivo di 1:42.80 (51.46 nella prima manche e 51.34 nella seconda) sopravanzando per 27 centesimi Lisa Buckwitz (51.44 e 51.63) che si trovava al comando a metà gara. La tedesca, però, non ha saputo confermarsi nella seconda manche, e ha rischiato addirittura il podio, dato che ha preceduto per un solo centesimo la connazionale Laura Nolte (51.49 e 51.59) che chiude terza a 28 e la statunitense la statunitense Elana Meyers Taylor (51.58 e 51.52) che si ferma in quarta posizione a 3 centesimi da Buckwitz.

Quinta posizione per la svizzera Melanie Hasler (51.63 e 51.51) a 34 centesimi dalla vetta, sesta la tedesca Kim Kalicki (51.86 e 51.34) a 40, quindi è settima la svizzera Inola Blatty (51.88 e 51.52) a 60. Ottava la cinese Mingming Huai (51.71 e 51.74) a 65, nona la canadese Cynthia Appiah (52.14 e 51.43) a 77, mentre completa la top10 l’austriaca Katrin Beierl (51.67 e 51.95) a 82.