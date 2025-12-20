Bob, Patrick Baumgartner chiude ottavo in rimonta nel 2 di Sigulda. Altra tripletta tedesca

Dopo due secondi posti consecutivi, Francesco Friedrich rimette le cose in chiaro e torna a dettare legge nel bob a 2. Sulla pista lettone di Sigulda terzo appuntamento per la specialità in Coppa del Mondo nella stagione e trionfo per il tedesco.

Il campione olimpico ha costruito il successo grazie a una prima manche strepitosa, nella seconda discesa. Il cronometro finale si è fermato sull’1:38.97, più che utile per battere il connazionale/rivale Johannes Lochner. Il dominatore della stagione fino ad ora si è fermato a 23 centesimi dal vincitore odierno.

A completare un podio tutto tedesco ci ha pensato il giovane Adam Ammour a +0.42. Ennesima tripletta teutonica in una stagione veramente devastante. Ai piedi del podio, il “primo degli umani” è lo svizzero Michael Vogt, quarto a +0.54, seguito dallo statunitense Frank Del Duca (+0.65).

In casa Italia, segnali incoraggianti arrivano da Patrick Baumgartner che dopo le super prestazioni nel 4 si fa valere anche nel 2 con l’ottava piazza. L’azzurro è riuscito a risalire la china grazie a una seconda discesa molto solida (49.80, quarto tempo parziale).