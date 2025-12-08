BiathlonSport in tvSport Invernali
Coppa del Mondo biathlon Hochfilzen 2025: programma, orari, tv, streaming
Dal 12 al 14 dicembre, la Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 andrà in scena sulle nevi di Hochfilzen (Austria). Secondo appuntamento che segue a stretto giro l’impegno nella lunga tappa d’esordio a Oestersund (Svezia). In Scandinavia, primattori e primattrici con sci stretti e carabina hanno affrontato gare e a squadre e individuali, in questo caso lo schedule sarà diverso.
Un programma molto più compresso in cui venerdì 12 ci saranno le due Sprint. La 10 km maschile prenderà il via alle 11.25, mentre la gara femminile sui 7.5 km inizierà alle 14.15. Nel giorno successivo ci sarà l’inseguimento maschile alle 12.00 e la staffetta femminile alle 14.15. A chiudere il cerchio, domenica 14 alle ore 12.00 la staffetta maschile e alle 14.45 l’inseguimento femminile.
In casa Italia si vuole dare un seguito ai riscontri ottenuti in Svezia. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi saranno le osserve speciali al femminile, con la sappadina che va a caccia del primo podio a livello individuale della stagionale, cosa che ha già fatto invece l’altoatesina a Oestersund (15 km Individuale). Lo stesso ragionamento è valido per Tommaso Giacomel, molto costante nei risultati, ma ancora senza l’acuto.
La seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 a Hochfilzen, in Austria, si svolgerà da venerdì 12 a domenica 14 dicembre. La copertura televisiva non è prevista, mentre sarà possibile seguire via streaming l’evento attraverso Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.
COPPA DEL MONDO BIATHLON HOCHFILZEN 2025
Venerdì 12 dicembre
Ore 11.25 10 km Sprint maschile
Ore 14.15 7.5 km Sprint femminile
Sabato 13 dicembre
Ore 12.00 12.5 km inseguimento maschile
Ore 14.15 4x6km staffetta femminile
Domenica 14 dicembre
Ore 12.00 4×7.5 km staffetta maschile
Ore 14.45 10 km inseguimento femminile
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO DI BIATHLON HOCHFILZEN: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport
Diretta testuale: OA Sport