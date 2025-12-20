BiathlonSport Invernali
Biathlon, Didier Bionaz si ferma ai piedi del podio a Lenzerheide nella mass start 60 di IBU Cup
Si accomoda ai piedi del podio Didier Bionaz nella 15 km mass start 60 maschile che chiude la terza tappa dell’IBU Cup 2025-2026 di biathlon: l’azzurro si classifica quarto nella gara vinta dal norvegese Martin Nevland davanti al connazionale Sverre Aspenes ed al francese Gaetan Paturel.
Doppietta norvegese con Martin Nevland primo con 19/20 al tiro in 38’54″9, e Sverre Aspenes secondo con tre bersagli mancati a 12″6, mentre completa il podio il transalpino Gaetan Paturel, a sua volta con 3 errori al poligono, terzo a 19″8, bruciando al traguardo l’azzurro Didier Bionaz, quarto a 20″0 nonostante il 15/20 al tiro.
Vanno a punti in casa Italia anche Nicola Romanin, 23° con 18/20 al tiro, Daniele Cappellari, 29° con un solo bersaglio mancato, e Cesare Lozza, 36° con due errori al poligono, mentre non acciuffa la top 40 Davide Compagnoni, 53° con 14/20 al tiro, infine non completa la gara Marco Barale.