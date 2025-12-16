Basket: Trapani sfiora un altro miracolo, ma il Tofas Bursa rimonta e vince in Champions League

Miracolo sfiorato, con una squadra ridotta a otto giocatori e con Rossato e Ford assenti, per la Trapani Shark in Turchia. Il Tofas Bursa, nell’ultimo turno della prima fase, riesce sì a passare, ma all’overtime: 99-93 dopo una partita sempre guidata dai siciliani, che ora approdano da terzi al play-in di Basketball Champions League 2025-2026. JD Notae le prova tutte con 27 punti, Matt Hurt con 19 e Alessandro Cappelletti con 13 assist, ma le risposte sono sia di Alex Perez (tripla doppia sfiorata, 22-9-13) e Hugo Besson (16).

Nonostante le assenze, le vicende societarie e tutto quel che corre sul PalaShark in questi giorni, Trapani riesce ad avere un grande approccio alla partita. Il duello iniziale è Notae-Whaley, ma presto si rivelano le chiavi in più dei siciliani: difesa e Hurt, che vicino a canestro fa rumore sia in attacco che in difesa. Shark avanti 8-19 dopo 6’20”, poi arriva anche la tripla di Notae del +14, quindi il Tofas riesce a tenersi sulle ali di Blazevic sotto le plance. L’ultima parola ce l’ha però Arcidiacono: tripla di tabella, 18-25.

Bursa continua a cavalcare l’onda di Blazevic, che in tempo abbastanza breve riesce a riportare il club di casa fino al -3 (25-28). Risponde Eboua dalla media, poi la partita si fa sostanzialmente a elastico per larga parte del tempo. Il Tofas certa più spesso le iniziative verso il canestro, e questo in buona sostanza paga perché con Korkmaz arriva il -2, ma arriva anche la tripla di Cappelletti che riallontana i locali. Alla fine è 42-47 a favore dei siciliani.

Trapani ha ancora un gran bel sussulto, tornando ad applicare una parte della pallacanestro che l’ha portata molto avanti all’inizio. Eboua, Sanogo e Notae sono i grandi protagonisti del momento fino al +10 Shark, poi Korkmaz trova un gioco da tre punti, la squadra di casa riprende a far girare palla e, pian piano, in qualche modo riesce a trovare più volte la via del canestro. Ogni volta, però, vuoi Cappelletti, vuoi Arcidiacono, gli ospiti trovano sempre qualche cappello dal cilindro. A far vivere Bursa è Blazevic, che con tre liberi manda tutti a 10′ dal termine sul 62-65.

Si riparte con Cappelletti che pesca sotto Pugliatti per il 2+1 del 62-68, ma il Tofas cerca di tenere con Besson. Il momento migliore di Trapani è questo, e porta fino al -3, ma la coppia Hurt-Petrucelli con le diverse qualità dell’uno vicino a canestro e dell’altro lontano, oltre che dalla lunetta, porta i siciliani sul 68-78 a 4’40” dalla fine. Perez accorcia con una fiammata, Eboua e Notae respingono fino al 74-84, poi, negli ultimi 2’20”, succede di tutto. Besson trova il 2+1 attaccando il ferro, ma a 1′ dalla fine è ancora +7. Ancora il francese colpisce dall’altro su rimbalzo offensivo e il vantaggio scende ancora, poi Arcidiacono perde palla e Whaley sigla il -2. Cappelletti sbaglia dall’arco, Perez colpisce a -6″ ed è parità. A Notae non riesce il tiro della vittoria ed è supplementare.

Whaley e Lewis approfittano dell’attimo di smarrimento Shark per mandare Bursa sul +5, ma a quel punto si riaccende la coppia Hurt-Notae: 2+1 dell’uno, tripla dell’altro, 89-90. Anzi, due triple, perché ne realizza un’altra per il +4. Di qui, però, Besson piazza altri cinque punti che portano al nuovo sorpasso, quindi Arcidiacono sbaglia dopo il timeout, Perez no, 96-93. Cappelletti si vede fischiato un antisportivo all’instant replay, 2/2 di Saybir, 1/2 di Besson, riperde palla Cappelletti e finisce tutto.

TOFAS BURSA-TRAPANI SHARK 99-93 dts

BURSA – Cengiz 2, Perez* 22, Saybir* 9, Whaley* 15, Postel ne, Gecim 2, Lewis 10, Blazevic 15, Serbest ne, Besson* 16, Korkmaz* 5, Thomasson 3. All. Rajkovikj

TRAPANI – Eboua 10, Cappelletti* 9, Notae* 27, Arcidiacono 9, Pugliatti 3, Petrucelli* 9, Sanogo* 7, Patti ne, Hurt* 19. All. Latini