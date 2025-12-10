Basket, la Reggiana batte Cedevita e si regala la prima vittoria nella seconda fase di Europe Cup

Inizia con una vittoria il percorso della Pallacanestro Reggiana nella seconda fase di Europe Cup 2025-2026. La squadra emiliana è riuscita a battere in trasferta il Cedevita con il punteggio di 90-94, al termine di un match equilibrato fino alla fine. Prima vittoria nel nuovo girone per Reggio, spinta dalla prestazione da 27 punti di Jordan Barford.

Inizio di partita molto equilibrato, Reggio prima pareggia e poi sorpassa con le due triple di Barford e Caupain (+4). La squadra italiana raggiunge il momentaneo +6 prima che i croati infilino un parziale di 5-0 per il -1. Il match si accende, alla tripla di Daniels risponde Vitali e Cedevita pareggia nuovamente con Zemljic e Daniels. Dopo 10′ il punteggio recita 23 pari.

Nel secondo quarto i balcanici cercano di fare la differenza con un parziale di 5-0 in apertura ma Reggio ribalta e sorpassa con un nuovo parziale di 10-0. Il solito Williams assicura agli emiliani il virtuale +4 ma i croati infilano due triple di fila portandosi nuovamente avanti. La parità regge fino al minuto finale, nel quale Gainey mette a segno cinque punti consecutivi. A fine primo tempo è 48-44 per Cedevita.

Nella ripresa l’equilibrio continua, la tripla di Cheatham riavvicina la Reggiana che riesce a pareggiare due minuti dopo con JT Thor. Barford rompe la parità con la tripla del +3 ma è Zemljic ad operare il nuovo sorpasso croato. È ancora Cheatham, dall’arco, a firmare il vantaggio italiano che chiude un terzo quarto molto bilanciato. A 10′ dal termine il punteggio recita 67-69 per Reggio.

All’inizio dell’ultima frazione è Gainey a pareggiare, prima delle due triple di Caupain (+6). Nuovamente Gainey cerca di ricucire il gap ma la compagine italiana risponde con Williams e Barford (+6). Il break di Reggio si estende fino al +10 a 3’25” dalla fine, alla tripla di Bare risponde ancora Barford. Caupain sigla il canestro del +8 ad 1′ dalla fine, i croati provano a riavvicinarsi con le triple di Sare e Karacic ma la sirena è vicina. Reggio vince 90-94 nel primo match della seconda fase di Europe Cup.