Basket: Jakimovski da urlo, Trento sbanca Bourg-en-Bresse e firma il grande colpo in EuroCup

Colpo di proporzioni spettacolari della Dolomiti Energia Trento. Il girone di ritorno di EuroCup 2025-2026 comincia con una vittoria totalmente inattesa in quel di Bourg-en-Bresse: battuto il Coesa JL primo nel girone B per 73-91 dopo una partita dalle mille tinte. Si tratta della prima sconfitta casalinga continentale per i francesi.

Con questo successo, gli uomini di Massimo Cancellieri vanno sul 5-5 e cercano così di districarsi in un discorso qualificazione che, a parte Lietkabelis e Panionios, appare ingarbugliato per tante. Serata super per Andrej Jakimovski, autore di 30 punti e 7 rimbalzi, con annessi 10 falli subiti per uno spaventoso 43 di valutazione. Dall’altra parte 20 di Both Gach.

Prime fasi favorevoli alla formazione di casa, che mette in piedi un assolo lungo cinque minuti e mezzo e con la coppia Gach-Lindo che lancia McGhee, in buona sostanza, mentre la fatica dei bianconeri è enorme. Una volta terminata questa sfuriata al ritmo di varie triple, è proprio dall’arco che Aldridge fa ripartire Trento. Bourg-en-Bresse smette in modo praticamente improvviso di segnare: nei 4’30” che restano c’è solo un canestro dei locali, di Mbaya. Tante le occasioni che Bayehe sfrutta, ma alla fine è Jakimovski a firmare il 23-19 dopo 10′.

Quello che accade nel secondo periodo mostra il lato, se vogliamo, totalmente privo di logica dell’intera partita. Ora è Trento che mette dentro praticamente qualsiasi cosa e Bourg-en-Bresse che fa una fatica bestiale a segnare. Ancora Jakimovski segna i quattro punti del sorpasso, anzi a somme tirate per lui sono otto di fila, quindi ci pensano Niang con due triple, Steward, Bayehe e Battle a mandare la Dolomiti Energia sul 28-40 a 3’20” dall’intervallo. Sì: il parziale è devastante, di 7-35. Anzi, in realtà va definito di 8-38 perché sul libero di Kokila c’è la replica da tre di Jones del 29-43. E alla fine è 35-46 solo perché Labanca realizza da oltre l’arco sulla sirena.

Si riparte con Jakimovski che colpisce dall’arco, ma stavolta la reazione dei transalpini c’è e porta tre firme, quelle di Mokoka, Lindo e Gach. In tre minuti e 15 secondi la squadra di casa rientra a spron battuto, un parziale di 13-0 che la porta fino a un punto di ritardo. McGhee potrebbe anche sorpassare da tre, ma sbagli a e allora ricomincia Jakimovski, poi anche Aldridge è protagonista nel lasciare agli ospiti un certo margine di vantaggio. Nel complesso Bourg-en-Breesse non riesce mai a raggiungere la parità, anche se ci va spesso piuttosto vicina. A 10′ dalla fine, ad ogni modo, tutto sembra portare verso la lotta in chiave vittoria: 57-61.

Jakimovski continua la propria serata senza freni, dando però stavolta il via a un assolo da parte di Trento che viene seguito dagli altri. Steward, Aldridge da tre, ancora lo stesso Jakimovski, Jogela, Jones. In 5′ è praticamente un’esaltazione collettiva quella che avvolge la Dolomiti Eenrgia, che si porta fino a 20 punti di vantaggio dopo averne avuti, come si è visto, 16 di svantaggio. A un certo punto Jones li fa diventare anche 21, ma a quel punto la parttia è pressoché finita e i canestri finali di Gach non servono a nulla per i francesi, che devono subire la seconda sconfitta europea stagionale.

COSEA JL BOURG-EN-BRESSE-DOLOMITI ENERGIA TRENTO 73-91

BOURG-EN-BRESSE – McGhee* 8, Mitchell 4, Moulare 5, Labanca 3, McDowell-White 6, Gach* 20, Agee, Mbaya 2, Lindo* 9, Kokila* 4, Monnet, Mokoka* 12. All. Fauthoux

TRENTO – Steward* 7, Jones* 14, C. Niang 6, Jogela 8, Forray ne, Airhienbuwa ne, Mawugbe ne, Aldridge* 15, Jakimovski 30, Bayehe* 9, Hassan, Battle* 2. All. Cancellieri