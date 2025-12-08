Basket, la Virtus Bologna piega Tortona e torna in vetta. Colpo di Varese a Cremona

Si è completata la decima giornata della Serie A di basket con i due posticipi odierni. La Virtus Bologna torna in testa alla classifica insieme alla Germani Brescia, centrando il nono successo stagionale davanti ai propri tifosi contro la Bertram Tortona per 92-77. Era uno scontro sicuramente d’alta classifica, con le V nere che hanno fatto loro la partita con il break nel secondo quarto (+10 all’intervallo) e poi soprattutto segnando ben 32 punti nel terzo quarto (+20 all’ingresso degli ultimi dieci minuti).

Una Bologna trascinata dalla sua anima italiana, visto che i grandi protagonisti sono sicuramente Momo Diouf (15 punti e 12 rimbalzi) e Saliou Niang (14 punti e 9 rimbalzi). Importantissimi anche i 19 punti di Matt Morgan e chiudono in doppia cifra anche Carsen Edwards (13) e Derrick Alston (11). A Tortona, rimasta in partita praticamente un quarto, non sono bastati i 14 punti di Christian Vital.

Colpo esterno importantissimo della Openjobmetis Varese, che ottiene due punti fondamentali nella sua corsa alla salvezza nel derby lombardo contro la Vanoli Cremona. Finisce 87-79 per Varese, che ha ribaltato tutto nell’ultimo quarto con un parziale di 30-16. Per Cremona uno stop inatteso per la modalità con cui è arrivato, ma la Vanoli resta comunque in piena corsa per una qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia.

Un fantastico esordio per il neo arrivato Carlos Jr Stewart, che è stato il miglior marcatore della Openjobmetis con 19 punti. Doppia doppia clamorosa da parte di Olivier Nkamhua, che ha messo a referto 13 punti e 16 rimbalzi. Decisivo anche il contributo di Davide Alviti (17 punti) e Ike Iroegbu (16). Cremona ha avuto, invece, 19 punti da Peyton Willis e 13 da Davide Casarin.

I TABELLINI DELLE PARTITE

VANOLI CREMONA – OPENJOBMETIS VARESE 79-87 (17-22, 22-17, 24-18, 16-30)

Cremona: Anigbogu 7, Willis 19, Jones 3, Casarin 13, Grant 6, Galli, Veronesi 9, Burns 2, Durham 8, Ndiaye 12

Varese: Stewart 19, Alviti 17, Moore 6, Villa 0, Assui 4, Nkamhua 13, Iroegbu 16, Librizzi 7, Renfro 5, Bergamin 0, Ladurner 0, Freeman 0

VIRTUS OLIDATA BOLOGNA – BERTRAM DERTHONA TORTONA 92-77 (20-20, 28-15, 32-22, 12-20)

Bologna: Edwards 13, Pajola 3, Niang 14, Smailagic 7, Taylor 0, Alston 11, Canka, Hackett 4, Morgan 19, Jallow 4, Diouf 15, Akele 2

Tortona: Vital 14, Hubb 9, Gorham 7, Pecchia 9, Chapman 9, Bellinaso, Tandia, Strautins 9, Baldasso 5, Olejniczak 12, Biligha, Riismaa 3