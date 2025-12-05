Basket: Virtus Bologna all’ultimo respiro, Dubai battuta in Eurolega

La Virtus Bologna resta sostanzialmente imbattibile in casa in Eurolega. A farne le spese anche Dubai, che deve cedere dopo un finale thriller per 79-78 alla Virtus Arena, il palasport sito all’interno della fiera bolognese. Dai 23 punti di Carsen Edwards agli attimi finali di Luca Vildoza, c’è parecchio in questo urrà per gli uomini di Ivanovic, che riescono a reggere l’urto dei cinque in doppia cifra per il club degli Emirati Arabi.

Prime fasi molto particolari, se non altro perché si tratta davvero di una partita di parziali. Petrusev, Abass e Wright portano sul 2-7 Dubai, solo che quella si rivela anche l’unica, per il momento, parte da ricordare per il club emiratino. Alston lancia la Virtus con otto punti di fila, e a quel punto sono i padroni di casa che semplicemente non si fermano più. Diouf, poi Vildoza, anche un (bel) po’ di Edwards e in un lampo i padroni di casa girano tutto fino al 23-11 e poi 26-13. Poi arriva Avramovic che chiude il periodo sul 26-17 a favore delle V nere.

Dubai riparte rabbiosamente, con un parziale che, tra primo e secondo quarto, diventa di 0-16 con tanto Kamenjas e un Davis Bertans a fuoco, dato che piazza una tripla da lontanissimo. Edwards riesce a tenere viva la Virtus, così anche Jallow, il punteggio è incerto per buona parte del periodo, con le due squadre che si scambiano varie volte la leadership. Poi lo strappo lo danno Kamenjas, Wright e Petrusev, con Bertans che piazza la tripla del +7. Edwards chiude la prima metà di gara con 17 punti e il canestro del 39-44 all’intervallo.

Alla ripartenza brivido quasi immediato per Bologna, che rischia di perdere Vildoza per una caduta sulla caviglia sinistra che spaventa molti. Dubai riparte sul +6, ma tra Alston, Morgan e Smailagic arriva un altro parziale di 14-3 che significa controsorpasso e altro punto di svolta del match. Vero è che non si segna nemmeno tantissimo, e quel poco nel finale di periodo vale il nuovo sorpasso agli ospiti, tant’è che si entra negli ultimi 10 minuti sul 54-56.

Ancora punto a punto nelle fasi iniziali del periodo decisivo. Morgan prima e Vildoza poi reggono l’urto ospite, con Kamenjas capace di andare fino in fondo nei modi più cestisticamente violenti (almeno per quel che ne può pensare l’inanimato ferro). Dal 62-67 la Virtus si dimostra viva più che mai, Edwards e Akele preparano il terreno per il sorpasso di Diouf con il 2+1 del 71-69. Da quel momento in poi è tutta una serie di controsorpassi a vicenda, da Edwards ad Anderson, da Wright fino a un Vildoza che, da rientrato, ne piazza un paio di tiri da tre mortiferi. Compreso quello del 79-78 servito come risposta ad Avramovic. Non solo: l’argentino trova anche la palla rubata che significa vittoria.

VIRTUS BOLOGNA-DUBAI BASKETBALL 79-78

BOLOGNA – Vildoza* 11, Edwards* 23, Pajola, Niang, Smailagic 5, Alston* 11, Hackett, Morgan 10, Diarra, Jallow 5, Diouf* 8, Akele* 6. All. Ivanovic

DUBAI – Dangubic ne, Avramovic 13, Abass* 3, Bertans 6, Anderson 16, Kondic* 2, Kabengele* 4, Armstrong ne, Wright* 11, Petrusev* 10, Ryan ne, Kamenjas 13. All. Golemac