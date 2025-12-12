Basket femminile, Serie A1: Brescia e Roseto si giocano un posto in Coppa Italia

Si disputa questo weekend la decima giornata del massimo campionato italiano femminile di basket e gli occhi saranno rivolti tutti all’anticipo di sabato sera tra la Brixia Brescia e Roseto, uno scontro diretto che mette in palio l’ultimo posto utile per la Coppa Italia.

Roseto è attualmente ottava, con due punti in più rispetto alle lombarde, ma una vittoria delle padrone di casa ribalterebbe la situazione a favore della Brixia. Domenica, invece, si parte con Schio – già campione d’inverno – che ospita un Battipaglia amaramente ultimo in classifica, con una sola vittoria all’attivo.

L’altra regina del campionato, Venezia, ospita San Martino di Lupari, in un derby veneto sulla carta senza storia e che non dovrebbe cambiare i valori nella parte alta della classifica. Una sorprendente Broni, che ha strappato il biglietto per la Coppa Italia lo scorso weekend, ospita il Derthona, con le piemontesi anch’esse qualificate in extremis per il trofeo nazionale, in uno scontro che promette equilibrio e spettacolo.

Infine, big match a Campobasso, dove la Magnolia ospita la Geas Sesto San Giovanni, con le due formazioni attualmente in terza e quarta posizione, anche se le padrone di casa hanno due punti di vantaggio sulle milanesi. Ma è un’altra sfida che promette emozioni e da non perdere.