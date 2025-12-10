Basket femminile: Schio cade a Girona in Eurolega, parte male la seconda fase

A rotazioni ridotte (di fatto a sette) e nonostante una prestazione di livello del trio Jessica Shepard-Maria Conde-Costanza Verona (16, 20 e 17 punti), il Famila Schio perde la prima partita della seconda fase di Eurolega 2025-2026. Lo Spar Girona lascia inviolato il Pavello Fontajau e vince per 81-72 facendo valere i 23 di Laeticia Amihere e i 21 di Mariam Coulibaly, che creano tanti problemi al pacchetto lunghe scledense.

Inizio decisamente buono per Schio, che trova le mani di Verona e Laksa già caldissime per contribuire a quello che è un iniziale 2-10. Una partenza sprint che per un momento fa scordare le assenze per infortunio di Sottana e Badiane, e anzi fino a 5′ dalla fine del primo quarto il vantaggio scledense è importante (7-16). Dal 9-17, però, il motore che gira è quello di Girona. Anzi, di tre giocatrici, le più rappresentative: Coulibaly, Jocyte e Amihere, che si danno una mano a vicenda per il parziale di 10-0 del sorpasso. Alla fine, dopo 10′ è 21-19.

Prova ad attivarsi Zandalasini, in una fase nella quale si va più in lunetta che altrove, ma è Shepard a mettere ancora una volta il proprio peso sul tentativo di Schio di andarsene (27-33). Dalla metà del periodo, però, riemerge soprattutto Coulibaly, un bel problema per le lunghe del Famila, che in neanche due minuti ribalta quasi da sola la situazione sul 34-33. Il parziale diventa di 13-0 con parecchia collaborazione di Jocyte, ma Keys e Conde collaborano per far sì che si vada sul 39-38 all’intervallo.

Pronti via, Girona riparte con cinque punti di fila, e anche rapidi, di Amihere e Lapena deve chiamare timeout. Dal 46-38 firmato Coulibaly sono Conde e Shepard che provano subito a dare la sterzata, ma lo Spar controlla con buon agio e riesce a superare anche la doppia cifra di vantaggio (53-42). Lentamente, ma inesorabilmente, Schio prova a riorganizzarsi e, con pazienza, trova il modo di ritrovare la via del recupero anche se a tratti le padrone di casa cercano di allungare ancora. Ci pensano Shepard, Verona e Conde a rimettere la questione in discussione: 62-57 a 10′ dalla fine.

Il momento migliore scledense è questo: Andrè è presente sui due lati del campo, Conde e, più in là, Zandalasini rispediscono il Famila fino al -3 (65-62). Quevedo, però, dopo questi quattro minuti di difficoltà da parte di Girona piazza il tiro da tre del 68-62. Ci sarebbe ancora tempo, e in effetti sia Verona che soprattutto Conde continuano a mettere in difficoltà la difesa di casa, ma negli ultimi due minuti arrivano tripla di Quevedo, persa di Zandalasini, due facili di Coulibaly e la fine è qui. Si chiude sull’81-72.

SPAR GIRONA-BERETTA FAMILA SCHIO 81-72

GIRONA – Jocyte* 14, Holm ne, Quevedo 9, Canella* 2, Guerrero* 4, Coulibaly* 21, Amihere 23, Mendes 2, Badosa Soler ne, Carter* 6, Lopez, Ribas ne. All. Iniguez

SCHIO – Zanardi, Verona* 17, Conde* 20, Panzera, Andrè 4, Zandalasini 5, Keys* 7, Shepard* 16, Laksa* 3. All. Lapena