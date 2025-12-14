Basket femminile, Schio chiude l’andata in vetta solitaria. Vince Venezia, colpo esterno Tortona

In attesa del posticipo tra Campobasso e Sesto San Giovanni, si va a completare l’undicesima giornata della Serie A1 di basket femminile, ultimo turno del girone d’andata. Il Famila Schio conclude in vetta solitaria al giro di boa, dominando contro il fanalino di coda Battipaglia con un perentorio 100-52. Una partita a senso unico già dopo il primo quarto (22-8) con Schio che poi ha passeggiato. La miglior marcatrice è stata Kitija Laksa con 21 punti, ma ci sono anche la doppia doppia di Jessica Shepard (15 punti e 12 rimbalzi) e i 17 punti di Jasmine Keys.

Pronta risposta della rivale diretta di Schio. Infatti Venezia continua a rimanere in scia del Famila, vincendo un altro match testacoda contro San Martino di Lupari. Finisce 87-66 per la Reyer, che ha costruito l’allungo nel secondo quarto e poi ha ulteriormente allungato nell’ultima frazione. Le principali protagoniste della serata sono Tafadzwa Mavunga con 20 punti e Ivana Dojkic con 19.

Bella vittoria esterna di Tortona, che espugna il campo di Broni per 84-63. Un match indirizzato dalle piemontesi nel secondo quarto grazie ad un clamoroso terzo quarto, in cui hanno segnato ben trenta punti, subendone solo tredici. Una Tortona in cui hanno segnato quasi tutte le giocatrici e la migliore è stata Denise Fondren Cornelia con 13 punti, mentre a Broni non sono bastati i 16 di Laura Cornelius.

RISULTATI 11a GIORNATA SERIE A1 BASKET FEMMINILE

Brixia Basket – Roseto 64-75 (giocata ieri)

Schio – Battipaglia 100-52

Venezia – San Martino di Lupari

Broni – Tortona 63-84

Campobasso – Sesto San Giovanni (palla a due ore 20.45)

Riposa: Dinamo Sassari

CLASSIFICA: Schio 20, Venezia 18, Campobasso 14*, Sesto San Giovanni*, Sassari, Tortona 10, Broni, Roseto 8, San Martino di Lupari, Brixia 4, Battipaglia 2

* una partita in meno