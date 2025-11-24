In questa intervista incontriamo Elisa Molinarolo, atleta italiana di salto con l’asta, che ha consacrato il suo talento con un sesto posto alle Olimpiadi di Parigi 2024 (4,70 m) e che nel 2025 è tornata in pedana con ambizione e forza. Una prima parte di stagione positiva e poi la mancata qualificazione per la finale mondiale. Hai mai pensato al ritiro? Elisa racconta il suo percorso: dai primi salti, alla ginnastica, fino al grande salto olimpico; le sue battaglie personali, il riconoscimento nel corpo, le critiche e la resilienza; e i suoi obiettivi futuri, con lo sguardo rivolto a record, mondiali e denunce di body shaming. #ElisaMolinarolo #Atletica #Asta #Olimpiadi #Resilienza #FOCUSatletica ‍♀️✨ conduce Alice Liverani