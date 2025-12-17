Altri video
Atletica | Fausto Desalu: dal sogno olimpico al futuro nei 200m. “Sotto i 20” è possibile”
Simone Biasutti si racconta a Sprint Zone: la stagione della svolta, tra sogni e sacrifici
Focus Passione Sport: le storie di Marsala Pickleball, SSD Rotolando e Virtus Molfetta
TALENT ZONE – Perseverante e Frizzante: come Francesco Loragno ha imparato a correre
Dopo 7 anni di collaborazione, si interrompe il sodalizio tra il n.1 del mondo e il suo storico coach. Ma siamo davvero davanti a un cambio tecnico clamoroso, un fulmine a ciel sereno, oppure a una scelta inevitabile? Già che ci siano parliamo anche di Sinner. Dario Puppo vi aspetta in diretta a TennisMania, alle 15:45 #Tennis #NumeroUno #NumberOne #Ferrero #Alcaraz #Sinner #ATPTour
