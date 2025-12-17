Dopo 7 anni di collaborazione, si interrompe il sodalizio tra il n.1 del mondo e il suo storico coach. Ma siamo davvero davanti a un cambio tecnico clamoroso, un fulmine a ciel sereno, oppure a una scelta inevitabile? Già che ci siano parliamo anche di Sinner. Dario Puppo vi aspetta in diretta a TennisMania, alle 15:45 #Tennis #NumeroUno #NumberOne #Ferrero #Alcaraz #Sinner #ATPTour