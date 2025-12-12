Sci di fondoSport in tvSport Invernali
A che ora lo sci di fondo oggi: startlist Team Sprint tl Davos, tv, streaming, italiani in gara
Scatterà oggi, venerdì 12 dicembre, a Davos, in Svizzera, la terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo: la tre giorni elvetica inizierà con le team sprint in tecnica libera. Alle ore 15.00 inizieranno le qualificazioni, mentre alle ore 17.00 scatteranno le finali.
Per l’Italia saranno al via delle qualificazioni quattro coppie azzurre: tra le donne saranno in gara Caterina Ganz/Federica Cassol ed Iris De Martin Pinter/Nicole Monsorno, mentre tra gli uomini saranno alla partenza Elia Barp/Federico Pellegrino e Davide Graz/Martino Carollo.
La team sprint tl della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà affidata a discovery+ per qualificazioni e finali, e ad Eurosport 1 HD, DAZN e Rai Play Sport 1 per le finali, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’intero evento.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO OGGI
Venerdì 12 dicembre 2025 – Davos (Svizzera)
15.00 Qualificazioni team sprint tl femminile
15.27 Qualificazioni team sprint tl maschile
17.00 Finale team sprint tl femminile
17.00 Finale team sprint tl maschile
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO OGGI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: discovery+ per qualificazioni e finali, ed Eurosport 1 HD, DAZN e Rai Play Sport 1 per le finali.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST QUALIFICAZIONI TEAM SPRINT TL FEMMINILE
1-1 DAHLQVIST Maja SWE
2-1 KAHARA Jasmin FIN
3-1 SLIND Astrid Oeyre NOR
4-1 RIBOM Emma SWE
5-1 FOSNAES Kristin Austgulen NOR
6-1 GANZ Caterina ITA
7-1 GIMMLER Laura GER
8-1 RYYTTY Vilma FIN
9-1 PIERREL Julie FRA
10-1 DE MARTIN PINTER Iris U23 ITA
11-1 WEBER Anja SUI
12-1 GAL Melissa FRA
13-1 FUERSTENBERG Theresa GER
14-1 CRIDLAND Phoebe AUS
15-1 KOBAYASHI Chika JPN
16-1 BUCHER Heidi U23 AUT
17-1 STEINER Desiree SUI
18-1 PULLES Mariel Merlii EST
19-1 JAKLOVA Anna Marie U23 CZE
20-1 MELNIK Anna KAZ
21-1 RYAZHKO Darya KAZ
22-1 WILLIAMS Tabitha U23 GBR
23-1 KOLODZIEJ Aleksandra U23 POL
24-1 HOOKER Maddie U23 AUS
1-2 SUNDLING Jonna SWE
2-2 JOENSUU Jasmi FIN
3-2 MYHRVOLD Mathilde NOR
4-2 SVAHN Linn SWE
5-2 SKISTAD Kristine Stavaas YC NOR
6-2 CASSOL Federica ITA
7-2 RYDZEK Coletta GER
8-2 NISSINEN Vilma FIN
9-2 PERRY Leonie U23 FRA
10-2 MONSORNO Nicole ITA
11-2 ALDER Fabienne U23 SUI
12-2 GAILLARD Justine U23 FRA
13-2 KECK Lena GER
14-2 FORDHAM Rosie AUS
15-2 HONDA Chika JPN
16-2 SCHERZ Magdalena AUT
17-2 WERRO Giuliana SUI
18-2 OJASTE Teiloora EST
19-2 BERANOVA Tereza CZE
20-2 SHURYGA Angelina KAZ
21-2 STEPASHKINA Nadezhda KAZ
22-2 PRYCE Anna GBR
23-2 SZYSZKA Andzelika POL
24-2 LIE Ellen Soehol AUS
STARTLIST QUALIFICAZIONI TEAM SPRINT TL MASCHILE
1-1 VALNES Erik NOR
2-1 OGDEN Ben USA
3-1 BARP Elia ITA
4-1 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR
5-1 MUSGRAVE Andrew GBR
6-1 GRAZ Davide ITA
7-1 LOVERA Victor FRA
8-1 HAEGGSTROEM Johan SWE
9-1 VUORINEN Lauri FIN
10-1 JOUVE Richard FRA
11-1 TUZ Jiri U23 CZE
12-1 HAKOLA Ristomatti FIN
13-1 NAEFF Noe U23 SUI
14-1 JAGER Luke USA
15-1 DANIELSSON Emil SWE
16-1 BURY Dominik POL
17-1 GRIMMECKE Jannis GER
18-1 KASAHARA Sho JPN
19-1 FOETTINGER Michael AUT
20-1 YOUNG Andrew GBR
21-1 HIROSE Ryo JPN
22-1 STERN Nejc U23 SLO
23-1 HINCKFUSS Hugo U23 AUS
24-1 KAPARKALEJS Lauris U23 LAT
25-1 NAEFF Isai U23 SUI
26-1 ENGEL Erik AUT
27-1 KILP Marko EST
28-1 PUEYO Jaume ESP
29-1 PUKHKALO Vitaliy KAZ
30-1 COJOCARU Gabriel U23 ROU
31-1 MAOWULIETIBIEKE Entemake CHN
32-1 MATIKANOV Mario U23 BUL
33-1 ISSABEK Iliyas U23 KAZ
34-1 HARATYK Mateusz POL
35-1 RENDA Andrej SVK
36-1 BELLINGHAM Phillip AUS
37-1 MIKAYELYAN Mikayel ARM
1-2 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR
2-2 SCHUMACHER Gus USA
3-2 PELLEGRINO Federico ITA
4-2 VIKE Oskar Opstad U23 NOR
5-2 DAVIES Joe GBR
6-2 CAROLLO Martino U23 ITA
7-2 BOURDIN Remi YC FRA
8-2 ANGER Edvin SWE
9-2 MAKI Joni YC FIN
10-2 CHAPPAZ Jules FRA
11-2 NOVAK Michal CZE
12-2 LIEKARI Emil FIN
13-2 RIEBLI Janik YC SUI
14-2 SCHOONMAKER Jc USA
15-2 GRAHN Anton U23 SWE
16-2 STAREGA Maciej POL
17-2 STOELBEN Jan GER
18-2 BABA Naoto JPN
19-2 MOSER Benjamin YC AUT
20-2 CLUGNET James GBR
21-2 YAMAZAKI Daito U23 JPN
22-2 CRV Vili SLO
23-2 VIK Lars Young AUS
24-2 VIGANTS Raimo YC LAT
25-2 ALDER Roman U23 SUI
26-2 MRKONJIC Lukas AUT
27-2 ROOS Henri EST
28-2 COLELL PANTEBRE Marc U23 ESP
29-2 MURATBEKOV Amirgali U23 KAZ
30-2 PEPENE Paul Constantin ROU
31-2 WANG Qiang CHN
32-2 PESHKOV Daniel BUL
33-2 NURSBEKOV Yernar KAZ
34-2 BUGARA Robert POL
35-2 HINDS Peter SVK
36-2 WALKER-BROOSE Bentley AUS
37-2 VOSKANYAN Spartak U23 ARM