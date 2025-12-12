LIVE Sci di fondo, Team Sprint tl Davos 2025 in DIRETTA: prove di Olimpiadi per Pellegrino e gli azzurri

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della team sprint a tecnica libera in programma a Davosm (Svizzera), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. Dopo la doppia trasferta nordica, inizia un weekend lungo per il massimo circuito internazionale che vedrà gli atleti impegnati sulle nevi elvetiche in una tappa ormai tradizionale della Coppa del Mondo di sci di fondo.. Il calendario prevede oggi, venerdì 12 dicembre alle 15:00 Qualificazione team sprint TL e alle ore 17:00 le Finali team sprint TL. Sabato 13 dicembre alle ore 13:45 Qualificazione sprint TL, alle 16:15 Finali sprint TL. Domenica 14 dicembre: alle 9:50 10 km TL a intervalli maschile, alle 13:45 10 km TL a intervalli femminile.

Quella di oggi è una vera e propria prova generale di quanto accadrà in Val di Fiemme a febbraio 2026. Questo format di gara, infatti, assegnerà il titolo olimpico e per questo motivo è attraente per tanti dei big del circuito mondiale, per una sorta di prova generale della gara più importante del quadriennio. L’Italia ai Giochi punterà sicuramente su Federico Pellegrino, all’ultima recita della carriera, e andrà trovato un compagno di livello: tanti sono gli atleti che hanno mostrato buone cose in questo scorcio di stagione in tecnica libera, Barp, Ganz e Carollo su tutti. Probabile che si concentri su questi tre la scelta. Interessante anche la gara femminile per l’Italia con alcunbe atlete in forte crescita e pronte per affrontare una sfida che si preannuncia molto difficile.

Pellegrino ha cominciato l’ultima stagione della carriera senza grandi acuti tra Ruka e Trondheim, ma il suo piano è quello di crescere progressivamente tappa dopo tappa per arrivare al top della forma in occasione delle Olimpiadi a febbraio. “Chicco” può puntare comunque a degli ottimi risultati già questo fine settimana, in una località che lo ha visto vincere in passato quattro Sprint con otto podi totali. La Nazionale italiana si presenterà sulla pista elvetica con un gruppo di 14 atleti, composto da 8 uomini e 6 donne. Nello specifico il tecnico responsabile Markus Cramer ha convocato Federico Pellegrino, Elia Barp, Davide Graz, Simone Mocellini, Michael Hellweger, Simone Daprà, Paolo Ventura, Martino Carollo in campo maschile e Maria Gismondi, Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Federica Cassol, Iris De Martin Pinter, Anna Comarella al femminile.

Nel 2024 il risultato della Team sprint femminile fu: 1) Svezia – 2) Norvegia – 3) Svizzera. In campo maschile, invece, 1) Norvegia – 2) Svizzera – 3) Svezia. L’impressione è che queste siano anche le possibili griglie di partenza per le gare di oggi ma Italia e anche qualche altra nazionale possono dire la loro.

