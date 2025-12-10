Sci di fondo, al femminile Davos diventerà enclave svedese anche nelle gare contro il cronometro?

La Coppa del Mondo di sci di fondo si trasferisce sulle Alpi. La terza tappa stagionale si terrà in Svizzera, a Davos, che oltre a ospitare il Forum Economico Mondiale, è una delle località più rinomate nel panorama del massimo circuito. Lo dimostrano le 55 gare femminili individuali disputatesi dal 1984 a oggi!

C’è anche una vittoria italiana su queste nevi. La firma è quella di Stefania Belmondo, impostasi nella 15 km a skating del dicembre 1996. La piemontese era precedentemente arrivata seconda nella 10 km a tecnica libera del dicembre 1993 e si classificherà terza nella 10 km in alternato del dicembre 2001.

In tema di piazze d’onore, non va dimenticata quella di Arianna Follis nella sprint del 2010. Infine, ci sono altre quattro presenze azzurre sul gradino più basso del podio. Due raccolte da Manuela Di Centa (nella già citata 10 km del 1993 e nella 5 km del 1995) e altrettante centrate da Gabriella Paruzzi (10 km a skating nel 2002 e 10 km in alternato nel 2003).

Le gare programmate dal 13 al 15 dicembre sono tre. Venerdì sprint a coppie, sabato sprint individuale e domenica 10 km contro il cronometro. Non cambia la tecnica, sempre a skating.

DAVOS FEMMINILE – I RISULTATI DEL 2024

Team Sprint TL

1) Svezia – 2) Norvegia – 3) Svizzera

Sprint TL

1) Sundling – 2) Myhrvold – 3) Myhre

20 km TC Interval Start

1) Slind – 2) Niskanen – 3) Johaug

DAVOS FEMMINILE

I PRECEDENTI SIGNIFICATIVI

Team Sprint TL (Tutti i precedenti)

2024: 1) Svezia – 2) Norvegia – 3) Svizzera

Sprint TL (Ultimo decennio)

2015 : 1) Nilsson – 2) Falla – 3) Østberg

2016 : 1) Falla – 2) Østberg – 3) Falk

2017 : 1) Nilsson – 2) Falla – 3) Randall

2018 : 1) Nilsson – 2) Caldwell – 3) Dahlqvist

2019 : 1) Svahn – 2) Falla – 3) Caldwell

2020 : 1) Brennan – 2) Lampic – 3) Nepryaeva

2021 : 1) Dahlqvist – 2) Fähndrich – 3) Lampic

2022 : 1) Fähndrich – 2) Diggins – 3) Hagström

2024 : 1) Svahn – 2) Skistad – 3) Diggins

2025 : 1) Sundling – 2) Myhrvold – 3) Myhre

10 km TL Interval Start (Ultimo decennio)

2017 : 1) Østberg – 2) Haga – 3) Pärmäkoski

2018 : 1) Johaug – 2) Østberg – 3) Pärmäkoski

2019 : 1) Johaug – 2) Weng H. – 3) Diggins

2020 : 1) Brennan – 2) Stupak – 3) Swirbul

2021 : 1) Johaug – 2) Diggins – 3) Karlsson