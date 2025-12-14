Sci di fondoSci NordicoSport in tvSport Invernali
A che ora lo sci di fondo oggi: startlist 10 km tl Davos, tv, streaming, italiani in gara
Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026 a Davos, atto ultimo. Va in scena la 10 km a tecnica libera con partenza a intervalli: si inizia con la gara maschile e poi si prosegue con quella femminile per tentare di vedere quali saranno le implicazioni dei due giorni di sprint.
Ieri è accaduto il quasi imponderabile, vale a dire l’uscita di scena di Johannes Hoesflot Klaebo nei quarti di una sprint totalmente fuori dagli schemi. Federico Pellegrino ha tutta l’intenzione di chiudere bene il weekend, ma ci sono anche altri in predicato di voler dire qualcosa, sia in Italia che fuori. E un discorso neanche troppo dissimile vale per le donne.
La Coppa del Mondo di sci di fondo continuerà oggi Davos. Nessuna diretta tv è prevista in questa domenica. Diretta streaming integrale su Eurosport 2 (uomini) ed Eurosport 1 (donne), Discovery+, DAZN e RaiPlay Sport 1. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO DAVOS 2025 OGGI
Domenica 14 dicembre
Ore 9:50 10 km TL a intervalli maschile
Ore 13:45 10 km TL a intervalli femminile
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO DAVOS 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 2 (uomini) e 1 (donne), Discovery+, DAZN, RaiPlay Sport 1
Diretta Live testuale: OA Sport
STARTLIST
UOMINI
1 YOUNG Andrew GBR
2 BOLGER Kevin USA
3 FELLNER Adam CZE
4 HAEGGSTROEM Johan SWE
5 JAGER Luke USA
6 HIROSE Ryo JPN
7 HIMMA Martin EST
8 EKBERG Johan SWE
9 HYVARINEN Perttu FIN
10 HAGENBUCH John Steel USA
11 VUORINEN Lauri FIN
12 PRALONG Candide SUI
13 BURY Dominik POL
14 ROSJOE Eric SWE
15 PARISSE Clement FRA
16 KOROSTELEV Savelii U23 AIN
17 DAPRA’ Simone ITA
18 FAEHNDRICH Cyril SUI
19 NOTZ Florian GER
20 DAVIES Joe GBR
21 KLEE Beda SUI
22 BRUGGER Janosch GER
23 LINDHOLM Remi FIN
24 MALONEY WESTGAARD Thomas IRL
25 ANTTOLA Niko U23 FIN
26 VENTURA Paolo ITA
27 BOURDIN Remi YC FRA
28 ALEV Alvar Johannes EST
29 BABA Naoto JPN
30 LOVERA Victor FRA
31 BERGLUND Gustaf SWE
32 McMULLEN Zanden USA
33 LAPIERRE Jules FRA
34 OGDEN Ben USA
35 NOVAK Michal CZE
36 PELLEGRINO Federico ITA
37 MOCH Friedrich GER
38 MUSGRAVE Andrew GBR
39 ANDERSEN Iver Tildheim NOR
40 NISKANEN Iivo FIN
41 KOVALYOV Vladislav KAZ
42 LAPALUS Hugo FRA
43 CRV Vili SLO
44 HEDEGART Einar NOR
45 MOCH Jakob Elias U23 GER
46 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR
47 ROOS Henri EST
48 ANGER Edvin SWE
49 VIGANTS Raimo YC LAT
50 IVERSEN Emil NOR
51 SIMENC Miha SLO
52 STENSHAGEN Mattis NOR
53 ROJO GARCIA Imanol ESP
54 BARP Elia ITA
55 YAMAZAKI Daito U23 JPN
56 DESLOGES Mathis FRA
57 HINCKFUSS Hugo U23 AUS
58 VERMEULEN Mika AUT
59 KALEV Christopher EST
60 NYENGET Martin Loewstroem NOR
61 LICEF Miha SLO
62 RUUSKANEN Arsi FIN
63 WIGGER Nicola SUI
64 CAROLLO Martino U23 ITA
65 SCHOONMAKER Jc USA
66 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR
67 GANNER Tobias U23 AUT
68 GRAZ Davide YC ITA
69 STOELBEN Jan GER
70 REE Andreas Fjorden NOR
71 PUKHKALO Vitaliy KAZ
72 KASAHARA Sho JPN
73 PEPENE Paul Constantin ROU
74 BRANDNER Alexander AUT
75 NAEFF Isai U23 SUI
76 NAEFF Noe U23 SUI
77 GONTAR Valeriy SLO
78 CLUGNET James GBR
79 ERSSON George SWE
80 HARATYK Mateusz POL
81 KAPARKALEJS Lauris U23 LAT
82 DAL FARRA Franco ARG
83 de CAMPO Seve AUS
84 HINDS Peter SVK
85 ALDER Roman U23 SUI
86 MATIKANOV Mario U23 BUL
87 TUZ Jiri U23 CZE
88 COTTIER Pierrick U23 SUI
89 COJOCARU Gabriel U23 ROU
90 MURATBEKOV Amirgali U23 KAZ
91 NUFER Cla-Ursin SUI
92 HORNIAK Matej U23 SVK
93 VIK Lars Young AUS
94 PESHKOV Daniel BUL
95 YOUNG Jack USA
96 RIEBLI Janik YC SUI
97 MIKAYELYAN Mikayel ARM
98 CHANLOUNG Mark THA
99 STAREGA Maciej POL
100 RENDA Andrej SVK
101 ISSABEK Iliyas U23 KAZ
102 BUGARA Robert POL
103 VOSKANYAN Spartak U23 ARM
104 KONYA Adam HUN
105 LIU Rongsheng CHN
106 WALKER-BROOSE Bentley AUS
107 BUECHEL Micha LIE
108 MILOSAVLJEVIC Milos SRB
109 JADA Stavre MKD
110 ENDRESTAD Sebastian CHI
111 CHEN Degen CHN
112 SAVART Stevenson HAI
113 LI Minglin CHN
114 ERIC Strahinja BIH
115 MAES Samuel U23 BEL
116 SKENDER Marko CRO
117 LUCHIN Iulian U23 MDA
118 CARPOV Mihail U23 MDA
119 BELEVAC Dinu U23 MDA
120 SENDREA Victor MDA
121 OLSGARD Victor Domingo PER
122 HUERTA OSORIO Jaime Luis PER
123 LAU Nicholas TTO
124 LIMBAGA Edward PHI
125 MURPHY Tucker BER
DONNE
1 CONVARD Heidi U23 FRA
2 ALDER Fabienne U23 SUI
3 EIDUKA Patricija LAT
4 KOBAYASHI Chika JPN
5 FORDHAM Rosie AUS
6 SONNESYN Alayna USA
7 GAL Melissa FRA
8 OLDHAM Kate USA
9 del RIO Gina U23 AND
10 KRAMER Kendall USA
11 LUNDGREN Moa SWE
12 HAVLICKOVA Barbora CZE
13 PERRY Leonie U23 FRA
14 WERRO Giuliana SUI
15 TSUCHIYA Masae JPN
16 DUCORDEAU Juliette FRA
17 ROENNLUND Elina SWE
18 DIETZE Anna-Maria GER
19 KAELIN Marina U23 SUI
20 COMARELLA Anna ITA
21 MANDELJC Anja SLO
22 FAEHNDRICH Nadine SUI
23 DAHLQVIST Maja SWE
24 NEPRYAEVA Dariya AIN
25 GISMONDI Maria U23 ITA
26 GANZ Caterina ITA
27 KALVAA Anne Kjersti NOR
28 STEWART-JONES Katherine CAN
29 BRENNAN Rosie USA
30 KERN Julia USA
31 MEIER Alina SUI
32 NISSINEN Vilma FIN
33 WILLIAMS Tabitha U23 GBR
34 SANNESS Nora NOR
35 LIE Ellen Soehol AUS
36 HOFFMANN Helen GER
37 SZYSZKA Andzelika POL
38 ILAR Moa SWE
39 VELICER Sophia Tsu TPE
40 RYYTTY Vilma FIN
41 SHURYGA Angelina KAZ
42 NISKANEN Kerttu FIN
43 STEPASHKINA Nadezhda KAZ
44 WEBER Anja SUI
45 TIRLOY Margot U23 FRA
46 SIMPSON-LARSEN Karoline NOR
47 HONDA Chika JPN
48 DRIVENES Julie Bjervig NOR
49 ANDERSON Lucinda USA
50 JANATOVA Katerina YC CZE
51 TUUL Teesi EST
52 SLIND Astrid Oeyre NOR
53 NIEMELA Hilla FIN
54 FINK Pia GER
55 ROSSI Selene U23 FIN
56 DIGGINS Jessie USA
57 CRIDLAND Phoebe AUS
58 FOSNAES Kristin Austgulen NOR
59 DIDIERLAURENT Clemence FRA
60 STADLOBER Teresa AUT
61 PRYCE Anna GBR
62 RYAZHKO Darya KAZ
63 HAGSTROEM Johanna YC SWE
64 YILAMUJIANG Dinigeer CHN
65 KOLODZIEJ Aleksandra U23 POL
66 BIANCO Erin USA
67 TOLMACHYOVA Yelizaveta U23 KAZ
68 STEINER Desiree SUI
69 MACHAKHINA Hanna U23 AIN
70 OJASTE Teiloora EST
71 HOOKER Maddie U23 AUS
72 NEDYALKOVA Kalina BUL
73 CVETANOVSKA Ana MKD
74 DELIPARA Teodora U23 BIH
75 HLUSOVICI Elizaveta U23 MDA
76 RUSU Arina U23 MDA
77 FLORES Martina U23 CHI
78 THEKKADA NANJUNDA Bhavani IND
79 BERANOVA Tereza CZE