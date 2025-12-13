Sci di fondo, Jonna Sundling vince la sprint tl di Davos. Azzurre fuori ai quarti

La sprint individuale femminile in tecnica libera di Davos, in Svizzera, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo, premia la svedese Jonna Sundling, mentre in casa Italia escono ai quarti Federica Cassol, 19ma, Iris De Martin Pinter, 20ma, e Nicole Monsorno, 29ma.

In finale si impone la svedese Jonna Sundling, che vince in 2’31″86, bruciando sulla linea del traguardo la norvegese Mathilde Myhrvold, beffata per 0″08, mentre completa il podio la padrona di casa elvetica Nadine Faehndrich, terza a 2″60. Seguono le altre svedesi Maja Dahlqvist, quarta a 2″92, e Linn Svahn, quinta a 3″61, infine termina sesta la tedesca Laura Gimmler, staccata di 5″24.

In semifinale arriva la squalifica della norvegese Kristine Stavaas Skistad, che viene ammonita per ostruzione ed è già al secondo cartellino giallo stagionale. Non ci sono altre sorprese, in quanto passano all’ultimo atto sei delle prime sette classificate delle qualificazioni.

Nei quarti di finale escono tutte le azzurre che avevano superato le qualificazioni del primo pomeriggio: Federica Cassol, quarta nell’ultima serie, chiude 19ma, Iris De Martin Pinter, quinta nella terza batteria, termina 20ma, infine Nicole Monsorno, ammonita per ostruzione, finisce 29ma.