A che ora lo sci di fondo oggi in tv, Sprint Trondheim 2025: programma, tv, startlist, streaming

Scatterà oggi, venerdì 5 dicembre, a Trondheim, in Norvegia, la seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo: la tre giorni nordica inizierà con le gare sprint in tecnica classica. Alle ore 9.45 inizieranno le qualificazioni, mentre alle ore 12.15 scatteranno le finali.

Per l’Italia saranno al via delle qualificazioni undici azzurri: tra le donne saranno in gara Nicole Monsorno, Caterina Ganz, Federica Cassol, Nadine Laurent ed Iris De Martin Pinter, mentre tra gli uomini saranno alla partenza Federico Pellegrino, Michael Hellweger, Davide Graz, Giacomo Gabrielli, Giovanni Ticcò e Simone Mocellini.

La sprint tc della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà affidata a Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN e Rai Play Sport 1 (in questo caso solo per le finali), infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’intero evento.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO OGGI

Venerdì 5 dicembre 2025 – Trondheim (Norvegia)

9.45 Qualificazioni sprint tc femminile

10.24 Qualificazioni sprint tc maschile

12.15 Finali sprint tc femminile

12.40 Finali sprint tc maschile

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO OGGI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN e Rai Play Sport 1 (in questo caso solo per le finali).

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST QUALIFICAZIONI SPRINT FEMMINILE

1 DEL RIO Gina U23 AND

2 FISCHER Lea SUI

3 GANZ Caterina ITA

4 SUNDLING Jonna SWE

5 WENG Lotta Udnes NOR

6 KAHARA Jasmin FIN

7 MEIER Alina SUI Davos

8 BAKKEMO Hedda NOR

9 QUINTIN Lena FRA

10 MYHRVOLD Mathilde NOR

11 KREHL Sofie GER

12 NIEMELA Hilla FIN

13 JANATOVA Katerina YC CZE

14 DAHLQVIST Maja SWE

15 SAARI Amanda YC FIN

16 HAGSTROEM Johanna SWE

17 KERN Julia USA

18 SKISTAD Kristine Stavaas YC NOR

19 RYDZEK Coletta GER

20 MATINTALO Johanna FIN

21 WEBER Anja SUI

22 JOENSUU Jasmi FIN

23 MYHRE Julie NOR

24 ILAR Moa SWE

25 GIMMLER Laura GER

26 DIGGINS Jessie USA

27 CASSOL Federica ITA

28 STENSETH Ane Appelkvist NOR

29 SVAHN Linn SWE

30 FAEHNDRICH Nadine SUI

31 MONSORNO Nicole ITA

32 RIBOM Emma SWE

33 ANTOSOVA Barbora CZE

34 LYLYNPERA Katri FIN

35 SCHERZ Magdalena AUT

36 PULLES Mariel Merlii EST

37 SONNESYN Alayna USA

38 AABREKK Ingrid Bergene NOR

39 KAELIN Marina U23 SUI

40 HENNIG DOTZLER Katharina GER

41 OLDHAM Kate USA

42 LAURENT Nadine U23 ITA

43 KAASIKU Keidy EST

44 KAASIKU Kaidy EST

45 KAELIN Nadja SUI

46 BERANOVA Tereza CZE

47 VEIT Verena GER

48 BIANCO Erin USA

49 DE MARTIN PINTER Iris U23 ITA

50 WENG Tiril Udnes YC NOR

51 SKINDER Monika POL

52 DYRHOVD Margrete Roessum NOR

53 MIDTSKOGEN Maiken Min NOR

54 TUUL Teesi EST

55 EIDUKA Patricija LAT

56 SAUERBREY Katherine GER

57 RYAZHKO Darya KAZ

58 ANDREASSEN Milla Grosberghaugen U23 NOR

59 MARCISZ Izabela POL

60 STEPASHKINA Nadezhda KAZ

61 HANSEN Nora Christine U23 NOR

62 LIE Ellen Soehol AUS

63 SZYSZKA Andzelika POL

64 YILAMUJIANG Dinigeer CHN

65 KOLODZIEJ Aleksandra U23 POL

66 VELICER Sophia Tsu TPE

67 PRYCE Anna GBR

68 HONDA Chika JPN

69 OJASTE Teiloora EST

70 MELNIK Anna KAZ

71 HOOKER Maddie U23 AUS

72 TOLMACHYOVA Yelizaveta U23 KAZ

73 HAN Dasom KOR

74 FLORES Martina U23 CHI

STARTLIST QUALIFICAZIONI SPRINT MASCHILE

1 SCHUMACHER Gus USA

2 MOSER Benjamin YC AUT

3 DANIELSSON Emil SWE

4 EVENSEN Ansgar NOR

5 BOURDIN Remi YC FRA

6 RIEBLI Janik YC SUI

7 HELLWEGER Michael ITA

8 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR

9 HOLMBOE Aleksander Elde NOR

10 CHAPPAZ Jules FRA

11 JOUVE Richard FRA

12 OGDEN Ben USA

13 MAKI Joni YC FIN

14 VALNES Erik NOR

15 PUEYO Jaume ESP

16 MYHLBACK Alvar U23 SWE

17 SCHOONMAKER Jc USA

18 LIEKARI Emil FIN

19 STOELBEN Jan GER

20 NORTHUG Even YC NOR

21 MOILANEN Niilo FIN

22 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR

23 CERNY Ondrej CZE

24 HAKOLA Ristomatti FIN

25 PELLEGRINO Federico ITA

26 VIKE Oskar Opstad U23 NOR

27 ANGER Edvin SWE

28 GROND Valerio SUI

29 CHANAVAT Lucas FRA

30 VUORINEN Lauri FIN

31 YOUNG Jack USA

32 HAEGGSTROEM Johan SWE

33 GRAHN Anton U23 SWE

34 TUZ Jiri U23 CZE

35 WANG Qiang CHN

36 SIMENC Miha SLO

37 GRAZ Davide ITA

38 KETTERSON Zak USA

39 CLUGNET James GBR

40 STERN Nejc U23 SLO

41 MRKONJIC Lukas AUT

42 KECK Elias U23 GER

43 SELLER Ludek CZE

44 STAREGA Maciej POL

45 GABRIELLI Giacomo ITA

46 TICCO’ Giovanni ITA

47 BOLGER Kevin USA

48 ERSSON George SWE

49 FOETTINGER Michael AUT

50 KAPARKALEJS Lauris U23 LAT

51 SOSSAU-DAUBERMANN Anian GER

52 VIK Lars Young AUS

53 VIGANTS Raimo YC LAT

54 MOCELLINI Simone ITA

55 HIMMA Martin EST

56 KILP Marko EST

57 SELLES GASCH Bernat U23 ESP

58 AHONEN Olli FIN

59 GROS Anze SLO

60 OPSAL Mats NOR

61 BRUGGER Janosch GER

62 DREMLJUGA Karl Sebastian EST

63 BJERTNAES Lars Michael Saab U23 NOR

64 ENGEL Erik AUT

65 KALEV Christopher EST

66 KNOPF Florian GER

67 GANNER Tobias U23 AUT

68 STENSHAGEN Mattis NOR

69 HEGGEN Lars U23 NOR

70 KORSAETH Amund August NOR

71 DE CAMPO Seve AUS

72 BELLINGHAM Phillip AUS

73 SKENDER Marko CRO

73 DAL FARRA Franco ARG

75 NURSBEKOV Yernar KAZ

76 JARECKI Piotr U23 POL

77 KASAHARA Sho JPN

78 FODSTAD Fredrik COL

79 BRYJA Sebastian POL

80 DE CAMPO Fedele AUS

81 ENDRESTAD Sebastian CHI

82 ISSABEK Iliyas U23 KAZ

83 POUTOT Mathis BEL

84 BEXULTAN Yernur KAZ

85 SKOLNIEKS Jekabs U23 LAT

86 LI Minglin CHN

87 MAOWULIETIBIEKE Entemake CHN

88 TAWK Samer LBN

89 LIMBAGA Edward PHI