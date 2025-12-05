Sci di fondoSport in tvSport Invernali
A che ora lo sci di fondo oggi in tv, Sprint Trondheim 2025: programma, tv, startlist, streaming
Scatterà oggi, venerdì 5 dicembre, a Trondheim, in Norvegia, la seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo: la tre giorni nordica inizierà con le gare sprint in tecnica classica. Alle ore 9.45 inizieranno le qualificazioni, mentre alle ore 12.15 scatteranno le finali.
Per l’Italia saranno al via delle qualificazioni undici azzurri: tra le donne saranno in gara Nicole Monsorno, Caterina Ganz, Federica Cassol, Nadine Laurent ed Iris De Martin Pinter, mentre tra gli uomini saranno alla partenza Federico Pellegrino, Michael Hellweger, Davide Graz, Giacomo Gabrielli, Giovanni Ticcò e Simone Mocellini.
La sprint tc della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà affidata a Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN e Rai Play Sport 1 (in questo caso solo per le finali), infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’intero evento.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO OGGI
Venerdì 5 dicembre 2025 – Trondheim (Norvegia)
9.45 Qualificazioni sprint tc femminile
10.24 Qualificazioni sprint tc maschile
12.15 Finali sprint tc femminile
12.40 Finali sprint tc maschile
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO OGGI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN e Rai Play Sport 1 (in questo caso solo per le finali).
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST QUALIFICAZIONI SPRINT FEMMINILE
1 DEL RIO Gina U23 AND
2 FISCHER Lea SUI
3 GANZ Caterina ITA
4 SUNDLING Jonna SWE
5 WENG Lotta Udnes NOR
6 KAHARA Jasmin FIN
7 MEIER Alina SUI Davos
8 BAKKEMO Hedda NOR
9 QUINTIN Lena FRA
10 MYHRVOLD Mathilde NOR
11 KREHL Sofie GER
12 NIEMELA Hilla FIN
13 JANATOVA Katerina YC CZE
14 DAHLQVIST Maja SWE
15 SAARI Amanda YC FIN
16 HAGSTROEM Johanna SWE
17 KERN Julia USA
18 SKISTAD Kristine Stavaas YC NOR
19 RYDZEK Coletta GER
20 MATINTALO Johanna FIN
21 WEBER Anja SUI
22 JOENSUU Jasmi FIN
23 MYHRE Julie NOR
24 ILAR Moa SWE
25 GIMMLER Laura GER
26 DIGGINS Jessie USA
27 CASSOL Federica ITA
28 STENSETH Ane Appelkvist NOR
29 SVAHN Linn SWE
30 FAEHNDRICH Nadine SUI
31 MONSORNO Nicole ITA
32 RIBOM Emma SWE
33 ANTOSOVA Barbora CZE
34 LYLYNPERA Katri FIN
35 SCHERZ Magdalena AUT
36 PULLES Mariel Merlii EST
37 SONNESYN Alayna USA
38 AABREKK Ingrid Bergene NOR
39 KAELIN Marina U23 SUI
40 HENNIG DOTZLER Katharina GER
41 OLDHAM Kate USA
42 LAURENT Nadine U23 ITA
43 KAASIKU Keidy EST
44 KAASIKU Kaidy EST
45 KAELIN Nadja SUI
46 BERANOVA Tereza CZE
47 VEIT Verena GER
48 BIANCO Erin USA
49 DE MARTIN PINTER Iris U23 ITA
50 WENG Tiril Udnes YC NOR
51 SKINDER Monika POL
52 DYRHOVD Margrete Roessum NOR
53 MIDTSKOGEN Maiken Min NOR
54 TUUL Teesi EST
55 EIDUKA Patricija LAT
56 SAUERBREY Katherine GER
57 RYAZHKO Darya KAZ
58 ANDREASSEN Milla Grosberghaugen U23 NOR
59 MARCISZ Izabela POL
60 STEPASHKINA Nadezhda KAZ
61 HANSEN Nora Christine U23 NOR
62 LIE Ellen Soehol AUS
63 SZYSZKA Andzelika POL
64 YILAMUJIANG Dinigeer CHN
65 KOLODZIEJ Aleksandra U23 POL
66 VELICER Sophia Tsu TPE
67 PRYCE Anna GBR
68 HONDA Chika JPN
69 OJASTE Teiloora EST
70 MELNIK Anna KAZ
71 HOOKER Maddie U23 AUS
72 TOLMACHYOVA Yelizaveta U23 KAZ
73 HAN Dasom KOR
74 FLORES Martina U23 CHI
STARTLIST QUALIFICAZIONI SPRINT MASCHILE
1 SCHUMACHER Gus USA
2 MOSER Benjamin YC AUT
3 DANIELSSON Emil SWE
4 EVENSEN Ansgar NOR
5 BOURDIN Remi YC FRA
6 RIEBLI Janik YC SUI
7 HELLWEGER Michael ITA
8 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR
9 HOLMBOE Aleksander Elde NOR
10 CHAPPAZ Jules FRA
11 JOUVE Richard FRA
12 OGDEN Ben USA
13 MAKI Joni YC FIN
14 VALNES Erik NOR
15 PUEYO Jaume ESP
16 MYHLBACK Alvar U23 SWE
17 SCHOONMAKER Jc USA
18 LIEKARI Emil FIN
19 STOELBEN Jan GER
20 NORTHUG Even YC NOR
21 MOILANEN Niilo FIN
22 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR
23 CERNY Ondrej CZE
24 HAKOLA Ristomatti FIN
25 PELLEGRINO Federico ITA
26 VIKE Oskar Opstad U23 NOR
27 ANGER Edvin SWE
28 GROND Valerio SUI
29 CHANAVAT Lucas FRA
30 VUORINEN Lauri FIN
31 YOUNG Jack USA
32 HAEGGSTROEM Johan SWE
33 GRAHN Anton U23 SWE
34 TUZ Jiri U23 CZE
35 WANG Qiang CHN
36 SIMENC Miha SLO
37 GRAZ Davide ITA
38 KETTERSON Zak USA
39 CLUGNET James GBR
40 STERN Nejc U23 SLO
41 MRKONJIC Lukas AUT
42 KECK Elias U23 GER
43 SELLER Ludek CZE
44 STAREGA Maciej POL
45 GABRIELLI Giacomo ITA
46 TICCO’ Giovanni ITA
47 BOLGER Kevin USA
48 ERSSON George SWE
49 FOETTINGER Michael AUT
50 KAPARKALEJS Lauris U23 LAT
51 SOSSAU-DAUBERMANN Anian GER
52 VIK Lars Young AUS
53 VIGANTS Raimo YC LAT
54 MOCELLINI Simone ITA
55 HIMMA Martin EST
56 KILP Marko EST
57 SELLES GASCH Bernat U23 ESP
58 AHONEN Olli FIN
59 GROS Anze SLO
60 OPSAL Mats NOR
61 BRUGGER Janosch GER
62 DREMLJUGA Karl Sebastian EST
63 BJERTNAES Lars Michael Saab U23 NOR
64 ENGEL Erik AUT
65 KALEV Christopher EST
66 KNOPF Florian GER
67 GANNER Tobias U23 AUT
68 STENSHAGEN Mattis NOR
69 HEGGEN Lars U23 NOR
70 KORSAETH Amund August NOR
71 DE CAMPO Seve AUS
72 BELLINGHAM Phillip AUS
73 SKENDER Marko CRO
73 DAL FARRA Franco ARG
75 NURSBEKOV Yernar KAZ
76 JARECKI Piotr U23 POL
77 KASAHARA Sho JPN
78 FODSTAD Fredrik COL
79 BRYJA Sebastian POL
80 DE CAMPO Fedele AUS
81 ENDRESTAD Sebastian CHI
82 ISSABEK Iliyas U23 KAZ
83 POUTOT Mathis BEL
84 BEXULTAN Yernur KAZ
85 SKOLNIEKS Jekabs U23 LAT
86 LI Minglin CHN
87 MAOWULIETIBIEKE Entemake CHN
88 TAWK Samer LBN
89 LIMBAGA Edward PHI