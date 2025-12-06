Quando la F1 su TV8 oggi: programma qualifiche GP Abu Dhabi 2025

Le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi si disputeranno nel pomeriggio di sabato 6 dicembre. La sessione atta a determinare la griglia di partenza sarà preceduta, nella mattinata italiana, dal terzo e ultimo turno di prove libere. Weekend canonico, dunque, senza Sprint. Viene da chiedersi se si arriverà ad avere una mini-gara in occasione del GP conclusivo.

Potrebbe essere un’evoluzione logica, ma servirà il benestare dei protagonisti. Di sicuro, ci si augura di non assistere più alla paradossale dinamica dell’ultima gara a punteggio raddoppiato, che venne sperimentata nel 2014. Difatti, rendendosi conto della sua iniquità, venne immediatamente cassata, nonostante avesse consentito di tenere vivo il Mondiale sino all’atto conclusivo.

Va rimarcato come, dal 2015 in poi, l’autore della pole position abbia sempre vinto la gara! Siamo giunti a 10 edizioni consecutive in cui chi parte dalla casella privilegiata, sale poi anche sul gradino più alto del podio. Semplicemente incredibile. La domanda è se la sequenza salirà a 11, oppure se si interromperà in questo 2025.

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Sabato 6 dicembre

Ore 17:30 F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.

PALINSESTO GP ABU DHABI F1 OGGI

TV IN CHIARO –Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà in differita le qualifiche del GP di Abu Dhabi. Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta, così come non vi sarà modo di seguire gratuitamente la terza sessione di prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta gli odierni appuntamenti mediorientali. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento degli Emirati Arabi potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà le qualifiche al medesimo orario in cui saranno trasmesse in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Abu Dhabi, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

DIRETTE SKY SPORT F1 – SABATO GP ABU DHABI 2025 (ORARI ITALIANI)

Ore 11.30 – PROVE LIBERE 3 su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)

Ore 15.00 – QUALIFICHE su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)