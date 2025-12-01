Sci di fondoSci NordicoSport in tvSport Invernali
Coppa del Mondo sci di fondo Trondheim 2025: programma, orari, tv, streaming
Dopo il debutto di Ruka, il secondo weekend della Coppa del Mondo di sci di fondo andrà in scena a Trondheim, che solo pochi mesi fa ha visto disputarsi i Mondiali di sci nordico intesi in senso generale. Sarà ovviamente un luogo in cui la Norvegia tenterà di far man bassa di tutto.
I nomi sono sempre quelli, almeno a livello di capofila: Johannes Hoesflot Klaebo, Harald Oestberg Amundsen. E anche al femminile la fiamma l’ha accesa Kristine Stavaas Skistad, pronta a regalare altre soddisfazioni nella sprint. In casa Italia soprattutto il settore maschile spera dopo alcuni buoni segnali arrivati dalle terre finlandesi con la 10 km.
La Coppa del Mondo di sci di fondo continuerà a Trondheim dal 5 al 7 dicembre. Le gare di questi tre giorni saranno visibili in diretta tv su RaiSport a seconda delle scelte di programmazione. Diretta streaming su Discovery+, SkyGo, DAZN, RaiPlay e RaiPlay Sport 2. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO TRONDHEIM 2025
Venerdì 5 dicembre
Ore 9:45 Qualificazioni Sprint TL
Ore 12:15 Fasi finali Sprint TL
Sabato 6 dicembre
Ore 11:10 20 km Skiathlon maschile
Ore 13:00 20 km Skiathlon femminile
Domenica 7 dicembre
Ore 9:30 10 km TL femminile
Ore 11:55 10 km TL maschile
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO TRONDHEIM 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: RaiSport (selezione di gare)
Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, DAZN, RaiPlay e RaiPlay Sport 2
Diretta Live testuale: OA Sport