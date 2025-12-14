A che ora gli sport invernali oggi: orari 14 dicembre, calendario gare, tv, streaming

Oggi domenica 14 dicembre ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone lil superG femminile a St. Moritz e lo slalom maschile in Val d’Isere, la Coppa del Mondo di sci di fondo regalerà le 10 km a intervalli in tecnica libera a Davos, la Coppa del Mondo di biathlon offrirà l’inseguimento femminile e la staffetta maschile.

Ampio spazio alla Coppa del Mondo di speed skating ad Hamar, mentre la Coppa del Mondo di slittino chiuderà la tappa di Park City con le seconde manche individuali e il team relay. Il salto con gli sci sarà protagonista a Klingenthal, da non perdere lo snowboardcross a squadre a Cervinia, il bob andrà in scena a Lillehammer, l’Italia affronterà la Francia in un torneo internazionale di hockey ghiaccio.

Di seguito il calendario completo degli sport invernali oggi (domenica 14 dicembre), il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming. Gli eventi saranno trasmessi, a seconda dei casi, sui canali tv della Rai; proposta streaming su Discovery+, Rai Play, DAZN e canali tematici federali.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Domenica 14 dicembre

00.15 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo maschile a Park City, seconda manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

01.20 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo femminile a Park City, seconda manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

03.00 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Team Relay a Park City (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

09.00 SPEED SKATING (Coppa del Mondo) – Division B ad Hamar (non è prevista diretta tv/streaming)

09.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom maschile a Val d’Isere, prima manche (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

09.30 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 femminile a Lillehammer (diretta streaming sul canale di IBSF)

09.50 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – 10 km a intervalli in tecnica libera maschile a Davos (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

10.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Snowboardcross a squadre a Cervinia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+)

10.45 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – SuperG femminile a St. Moritz (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

12.00 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Staffetta maschile a Hochfilzen (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

12.30 HOCKEY GHIACCIO (Sárközy Tamás Memorial Tournament) – Francia-Italia (diretta streaming su FISG Tv)

13.00 SPEED SKATING (Coppa del Mondo) – Division A ad Hamar (diretta streaming su Discovery+, canale di ISU)

13.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom maschile a Val d’Isere, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

13.30 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 4 maschile a Lillehammer (diretta streaming sul canale di IBSF)

13.45 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – 10 km a intervalli in tecnica libera femminile a Davos (diretta streaming su Eurosport 1 e DAZN dalle ore 14.00; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+)

14.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS140 maschile a Klingenthal, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

14.45 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento femminile a Hochfilzen (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

16.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS140 maschile a Klingenthal, gara (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)