A che ora Civitanova-Montpellier oggi, Champions League volley 2026: programma, tv, streaming

a Cucine Lube Civitanova è pronta a tuffarsi nuovamente nell’Europa che conta: la formazione marchigiana apre infatti la propria avventura nella Champions League 2025/26 ospitando il Montpellier HSC VB all’Eurosuole Forum, martedì 9 dicembre alle 20.30. Per la squadra guidata da Giampaolo Medei si tratta di un ritorno atteso, il passaggio a una dimensione internazionale che la società conosce bene e nella quale vuole riaffermare un ruolo centrale. L’organico, profondamente rinnovato in estate, unisce freschezza atletica e talento, lasciando intravedere un potenziale ancora in piena crescita.

Il percorso in SuperLega, fin qui discontinuo, ha mostrato luci e ombre. Il netto 3-0 contro Cuneo aveva riacceso entusiasmo, ma le successive sconfitte con Monza e Modena hanno evidenziato la necessità di trovare un ritmo più costante. Le qualità, però, non mancano: la diagonale formata da Santiago Orduna e dall’opposto Pablo Kukartsev offre equilibrio e potenza, mentre sulle bande Eric Loeppky, Mattia Bottolo e il giovane Aleksandar Nikolov garantiscono una combinazione di fisicità e tecnica di alto livello. In mezzo alla rete l’esperienza di Marko Podraščanin si fonde con l’esuberanza di Wout D’Heer e Giovanni Maria Gargiulo, mentre in difesa la sicurezza di Fabio Balaso rimane uno dei punti fermi del sistema di Medei.

Il Montpellier si presenta all’appuntamento in condizioni ideali. Capolista della Ligue A francese, la squadra di Olivier Lecat ha iniziato la stagione con un rendimento straordinario: nove vittorie in dieci gare di campionato e un’identità di gioco chiara, fondata su organizzazione difensiva, aggressività in battuta e un attacco capace di variare continuamente soluzioni. Il recente filotto di successi contro St. Nazaire, Paris, Narbonne e Toulouse conferma il livello di fiducia del gruppo, frenato solo dalla sconfitta in Coupe de France.

La regia è affidata all’argentino Matias Sanchez, arrivato dopo l’esperienza polacca, affiancato dal francese Arthur Piazzeta. In posto due spicca il tedesco Simon Hirsch, volto noto al pubblico italiano, affiancato dal giovane nigeriano Vincent Mathias. Le bande offrono un mix intrigante di esperienza e qualità, con gli argentini Ezequiel Palacios e Tomas Lopez, oltre ai francesi Maxime Hervoir e Mathias Delolme. Al centro il canadese Jordan Schnitzer guida un reparto completato da un gruppo di giovani talenti francesi: Etan Jeanlys, Kayan Syksou, il veterano Nicholas Le Goff e Haukea Marè. La seconda linea è presidiata da Eliot Laurent e Corentin Phelut. Per la Lube si prospetta un debutto tutt’altro che banale. Il girone E, che comprende anche il PGE Projekt Warszawa e il Volley Haasrode Leuven, impone una partenza convincente.

Il fischio d’inizio è in programma all’Eurosuole Forum di Civitanova alle 20.30 di martedì 9 dicembre. Non è prevista diretta Tv, mentre è prevista la diretta streaming su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky) e su Eurovolley tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Lube Civitanova e Montpellier.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY MASCHILE 2025-2026

Eurosuole Forum di Civitanova – Girone E (prima giornata)

Martedì 9 dicembre

Ore 20.30 Lube Civitanova vs Montpellier – Diretta streaming su Dazn e Eurovolley.tv

