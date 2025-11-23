Volley, Trento batte Perugia: Faure e Michieletto show! Verona capolista, Civitanova crolla a Padova

Oggi pomeriggio si sono disputate cinque partite valide per la quinta giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Trento ha sconfitto Perugia nel big match per 3-1 (25-21; 25-16; 27-29; 25-23): terzo successo di fila per i Campioni d’Italia, mentre per i Block Devils arriva il secondo ko dopo quello dello scorso fine settimana contro Verona. Prestazione maiuscola da parte dell’opposto Theo Faure (29 punti), in doppia cifra anche gli schiacciatori Alessandro Michieletto (16) e Jordi Ramon (14) e i centrali Florian Bartha (11) e Flavio Resende (10) sotto la regia di Riccardo Sbertoli. Tra le fila degli umbri, che hanno ritrovato Simone Giannelli, i migliori sono stati Agustin Loser (13), Kamil Semeniuk (11) e Oleh Plotnytskyi (10).

Verona ha sconfitto Monza con un secco 3-0 (25-22; 25-19; 25-18) e si riporta al comando della classifica generale. Prova di carattere da parte di Darlan Souza (17 punti) e Noumory Keita (17), 13 marcature per Francesco Sani contro il sestetto di Martin Atanasov (9) ed Erik Roehrs (6). Gli scaligeri continuano a stupire e svettano con 17 punti all’attivo, gli stessi di Perugia (che ha disputato un incontro in più), due in più di Trento e tre in più rispetto a Civitanova.

Clamoroso scivolone di Civitanova sul campo di Padova: avanti per 2-1, la Lube è stata trascinata al tie-break, dove si è issata sul 13-11 e ha poi avuto a disposizione quattro match-point, sempre annullati dai padroni di casa, poi capaci di piazzare un micidiale uno-due e di battere la favorita della vigilia. A fare la differenza sono stati soprattutto Mattia Orioli (22 punti) e Veljko Masulovic (21), in doppia cifra anche Alberto Polo e Davide Gardini (11 punti a testa). Ai cucinieri non sono bastate le trenta marcature di uno scatenato Aleksandar Nikolov, 12 punti a testa per gli schiacciatori Eric Loeppky e Mattia Bottolo, 11 per il centrale Giovanni Gargiulo.

Modena ha prevalso al tie-break sul campo di Cuneo, dopo che i piemontesi avevano riaperto la contesa imponendosi in un folle quarto set risolto per 36-34 e in cui avevano annullato otto match-point. Uladzislau Davyskiba ha chiuso da top scorer con 20 punti, Paul Buchegger è andato a referto con 18 marcature, 15 punti per Giovanni Sanguinetti. Tra le fila dei padroni di casa i migliori sono stati Nathan Feral (15), Marco Sedlacek (15) e Ivan Zaytsev (11). Robertlandy Simon (16), Efe Mandiraci (11) e Gianluca Galassi (11) sono stati decisivi per il successo di Piacenza sul campo di Grottazzolina per 3-0.

RISULTATI SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Itas Trentino vs Sir Susa Scai Perugia 3-1 (25-21; 25-16; 27-29; 25-23)

Rana Verona vs Vero Volley Monza 3-0 (25-22; 25-19; 25-18)

Sonepar Padova vs Cucine Lube Civitanova 3-2 (25-22; 20-25; 23-25; 25-23; 19-17)

Yuasa Battery Grottazzolina vs Gas Sales Bluenergy Piacenza 0-3 (14-25; 15-25; 18-25)

MA Acqua San Bernardo Cuneo vs Valsa Group Modena 2-3 (23-25; 25-22; 18-25; 36-34; 10-15)

CLASSIFICA SUPERLEGA VOLLEY

Verona 17 punti, Perugia 17*, Trento 15, Civitanova 14, Milano 13, Modena 13, Piacenza 12, Cuneo 9*, Padova 8, Cisterna 6, Monza 4, Grottazzolina 1. *= 1 partita disputata in più.