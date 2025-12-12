Volley, Verona sogna l’aggancio in vetta. Big match per Trento, Perugia resta alla finestra verso il Mondiale

Tra sabato 13 e domenica 14 dicembre si disputerà l’undicesima giornata di Superlega e il massimo campionato italiano di volley maschile giungerà al suo giro di boa. Si conclude il girone d’andata e al termine di questo turno si delineerà il tabellone della Coppa Italia, a cui saranno ammesse le prime otto classificate, pronte poi per affrontare nei quarti di finale con i consueti incroci prima-ottava, seconda-settima, terza-sesta, quarta-quinta. Quattro incontri si disputeranno alle ore 18.00 di domenica, mentre alle ore 18.00 di sabato si giocherà un anticipo.

Perugia ha anticipato a un mese fa il proprio incontro con Cuneo (successo per 3-0) a causa dell’impegno nel Mondiale per Club, dunque la capolista dovrà restare alla finestra e osservare i risultati delle più immediate inseguitrici. I Block Devils svettano con 29 punti, ma sono tallonati da Verona (26) e Trento (24), che hanno disputato due incontri in meno rispetto ai Campioni d’Europa e che dunque puntano a insidiare il primato dei rossoneri.

Verona sogna quello che sarebbe un clamoroso aggancio al vertice considerando la griglia delle favorite alla vigilia del torneo: gli scaligeri proveranno a battere Modena per 3-0 o 3-1 di fronte al proprio pubblico del Pala Agsm AIM, ma Noumory Keita e Darlan Souza, decisivi negli ultimi incontri insieme a Lorenzo Cortesia e Francesco Sani, dovranno stare molto attenti ai Canarini, reduci dal successo contro Civitanova grazie all’ottima verve di Luca Porro, Giovanni Sanguinetti, Vlad Davyskiba e Paul Buchegger.

Trento vuole rimanere in scia, ma è attesa dal big match di questo turno contro Piacenza (testa a testa tra la terza e la quarta forza del campionato): scontro di spessore per i Campioni d’Italia, che dopo l’impegno di Champions League si rimetteranno in gioco guidati da Alessandro Michieletto, Theo Faure, Jordi Ramon e Riccardo Sbertoli contro i Lupi di Alessandro Bovolenta, Gianluca Galassi e Paolo Porro.

Civitanova ha rialzato la testa in Champions League dopo un momento difficile e prova a rilanciarsi in campionato dopo aver incamerato quattro sconfitte nelle ultime cinque uscite: per Aleksandar Nikolov e compagni ci sarà il match casalingo contro l’agguerrita Milano, che sta attraversando un buon momento e cerca il sorpasso al sesto posto. Cisterna-Padova è uno scontro diretto importante in ottica salvezza (sono rispettivamente penultima e terzultima), mentre Monza insegue la vittoria contro il fanalino di coda Grottazzolina per assicurarsi la qualificazione alla Coppa Italia da ottava forza.

CALENDARIO SUPERLEGA VOLLEY

Sabato 13 dicembre

Ore 18.00 Vero Volley Monza vs Yuasa Battery Grottazzolina – Diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV

Domenica 14 dicembre

Ore 18.00 Itas Trentino vs Gas Sales Bluenergy Piacenza – Diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV

Ore 18.00 Cucine Lube Civitanova vs Allianz Milano – Diretta streaming su VBTV, DAZN

Ore 18.00 Rana Verona vs Valsa Group Modena – Diretta streaming su VBTV, DAZN

Ore 18.00 Cisterna Volley vs Sonepar Padova – Diretta streaming su VBTV