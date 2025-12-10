Conegliano implacabile al Mondiale per Club: passeggiata con turnover, Adigwe show contro la Zamalek

Conegliano non si distrae contro avversarie decisamente modeste al Mondiale per Club di volley femminile, dimostrando una superiorità schiacciante in termini agonistici e tecnici a San Paolo (Brasile). Dopo l’agevole affermazione di ieri contro le statunitense dell’Orlando Valkyries, le Pantere si sono replicate questa sera contro le poco blasonate egiziane dello Zamalek Sporting Club: le Campionesse del Mondo si sono imposte con un netto 3-0 (25-14; 25-16; 25-22) e proseguono così il cammino verso la difesa del titolo.

Le Campionesse d’Europa si sono portate in testa alla classifica del gruppo B con due successi (sei punti) insieme alle brasiliane del Dentil Praia Clube: lo scontro diretto in programma domani (giovedì 11 dicembre, ore 17.30) decreterà chi conquisterà il primo posto nel raggruppamento, entrambe le squadre si sono già garantite la qualificazione alle semifinali di sabato, dove verosimilmente incroceranno Scandicci e Osasco.

Il confronto odierno ha ben poco da segnalare: la corazzata veneta ha preso il controllo delle operazioni in avvio dei tre set, ha distanziato prontamente le Campionesse d’Africa e ha chiuso i conti in un’ora di gioco. Il tecnico Daniele Santarelli ha deciso di operare un massiccio turnover, lasciando a riposo le titolari di riferimento: l’opposto Isabelle Haak, le schiacciatrici Zhu Ting e Gabi, la palleggiatrice Joanna Wolosz, la centrale Sarah Fahr, il libero Monica De Gennaro.

A mettersi maggiormente in luce tra le fila dell’Imoco sono state la bomber Merit Adigwe (19 punti, 3 ace) e i martelli Nika Daalderop (10 punti) e Fatoumatta Sillah (14 punti, 3 ace, 2 muri) sotto la regia di Jenna Ewert (2), al centro hanno giocato Cristina Chirichella (7) e una brillante Matilde Munarini (11 punti), Serena Scognamillo il libero. Tra le fila dello Zamalek le migliori sono state Magdic (7), Tokka (11) e Nada (6).