WTA Finals 2025 oggi: orari 6 novembre, ordine di gioco, tv, streaming

Ultima giornata per quanto riguarda i gironi delle WTA Finals: si chiude il conto sia in singolare che in doppio, e tutti gli scenari hanno ancora qualcosa d’aperto verso le semifinali in quel di Riad. Ed anche ultimo impegno per Jasmine Paolini, impegnata contro Jessica Pegula dopo una settimana difficilissima più fuori dal campo che dentro.

Per la toscana un tentativo di portare a casa almeno un successo, anche se Pegula è abbastanza motivata in quanto la sua situazione non è ancora completamente chiusa in termini di possibilità di andare avanti. C’è, del resto, un quoziente set e game di mezzo, come c’è anche di mezzo la possibilità che Coco Gauff possa regalare un favore alla sua connazionale battendo Aryna Sabalenka. L’ha già fatto (e in che occasione: la finale del Roland Garros), ma qui le condizioni sembrano favorire in maniera più netta la bielorussa.

La sesta giornata delle WTA Finals 2025 avrà inizio alle ore 13:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (201, tranne il 2° doppio), Sky Sport Tennis (203) e SuperTennis (in chiaro e 212), oltre che in diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis.

CALENDARIO WTA FINALS 2025 OGGI: ORDINE DI GIOCO

Giovedì 6 novembre

Ore 13:00 Dabrowski (CAN)/Routliffe (NZL) [3]-Babos (HUN)/Stefani (BRA) [7]

NP Ore 15:00 Pegula (USA) [5]-Paolini (ITA) [8]

NP Ore 16:30 Sabalenka [1]-Gauff (USA) [3]

A seguire Siniakova (CZE)/Townsend (USA) [2]-Andreeva/Shnaider [5]

PROGRAMMA WTA FINALS 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201, tranne il 2° doppio), Sky Sport Tennis (203), SuperTennis (in chiaro e 212)

Diretta streaming: SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis