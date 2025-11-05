WTA Finals 2025, Rybakina batte Alexandrova e chiude il girone da imbattuta

Elena Rybakina conferma la sua imbattibilità alle WTA Finals 2025. La tennista kazaka ottiene la terza vittoria e chiude il girone a punteggio pieno al primo posto. Un match quello odierno che non aveva assolutamente nessun valore per la classifica, visto che Rybakina si è trovata ad affrontare la russa Ekaterina Alexandrova, che occupava il ruolo di riserva e scesa in campo dopo il ritiro di Madison Keys. La kazaka si è imposta in due set con il punteggio di 6-4 6-4 dopo un’ora e un quarto di gioco.

Rybakina deve affrontare subito una palla break nel primo turno di servizio, ma riesce ad annullarla. Alexandrova ha un’altra occasione nel sesto game, quando le palle break sono addirittura due, ma anche questa volta Rybakina si salva. La kazaka se ne procura lei due nel nono gioco e basta la prima alla numero sei del mondo per chiudere il set in suo favore sul 6-4.

Nel secondo set Rybakina cerca subito l’allungo, strappando il servizio all’avversaria nel terzo game. La kazaka allunga ulteriormente nel settimo gioco, quando ottiene un altro break e scappa sul 5-2. Alexandrova riesce a recuperare uno dei due break di svantaggio nel game successivo e poi ha addirittura altre due palle break nel decimo gioco. Rybakina, però, rimonta e al secondo match point chiude sul 6-4.

In serata ci sarà una sfida decisiva per il gruppo dedicato a Martina Navratilova. Infatti si affrontano Iga Swiatek e Amanda Anisimova ed è uno scontro diretto per la semifinale. Chi vince passa per seconda, mentre chi perde viene eliminata.