WEC, Porsche prova a salutare in bellezza: “Sarebbe fantastico chiudere con altri titoli”

Porsche si prepara per disputare questo fine settimana in Bahrain l’ultima prova in veste ufficiale nel FIA World Endurance Championship. La Porsche 963, a segno lo scorso anno nella classifica piloti con Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer, si prepara per l’ultima battaglia tra Ferrari e Cadillac nella classifica piloti ed in quella costruttori.

Estre e Vanthoor, in azione con l’auto n. 6, hanno 94 punti all’attivo contro i 102 della Ferrari n. 83 AF Corse ed i 115p della 499P ufficiale n. 51. Porsche occupa invece il secondo posto tra i costruttori a quota 165 punti contro i 204p di Ferrari.

Estre ha dichiarato in una nota ufficiale: “Siamo di fronte all’ultima gara della stagione e l’ultima per Porsche Penske Motorsport nel programma FIA WEC. Non c’è tempo per la nostalgia: stiamo ancora lottando sia per il campionato costruttori che per quello piloti. I nostri risultati nella seconda metà della stagione ci hanno permesso di continuare a lottare. Nelle ultime gare, il team ha costantemente massimizzato il potenziale del nostro pacchetto. Puntiamo a continuare così anche nella decisiva finale”.

Positivo anche il commento di Thomas Laudenbach, Vicepresidente di Porsche Motorsport. “Sarebbe fantastico concludere la nostra era nel FIA WEC con altri titoli vinti. Affronteremo il gran finale in Bahrain da sfavoriti, ma faremo tutto il possibile per massimizzare le nostre possibilità. La Porsche 963 saluterà il campionato come la vettura LMDh di maggior successo dall’introduzione del regolamento. Ma questo non ci basta: vogliamo vincere la gara di otto ore e, idealmente, tornare a Weissach con trofei mondiali”

In Bahrain Porsche si contendende con Manthey anche la corona in LMGT3. Ryan Hardwick/Riccardo Pera/Richard Lietz, vincitori della 24h Le Mans con la 992 GT3-R n. 92, hanno 105 punti all’attivo contro i 94p della Ferrari 296 GT3 n. 21 VISTA AF Corse di François Heriau/Alessio Rovera/Simon Mann.

Lietz ha affermato alla vigilia della 8h araba: “Il finale di stagione in Bahrain si preannuncia emozionante, con tutto in gioco per noi. Naturalmente, il nostro obiettivo è vincere il campionato. Sarà fondamentale trovare l’assetto ottimale con il calo delle temperature della pista visto l’arrivo in notturna. Spero in una gara pulita, senza incidenti e in un risultato positivo per il nostro team”.

Da segnalare un cambio di line-up per la Porsche 963 n. 5 con l’assenza di Dane Cameron e la presenza dell’ex campione GTD PRO IMSA WeatherTech SportsCar Championship Laurin Heinrich. La tappa finale del Mondiale segnerà invece l’addio a Porsche, presumibilmente per un impegno con Genesis (Hyundai), per Mathieu Jaminet, campione IMSA 2025 in GTP e precedentemente autore di nomeriosi successi con il costruttore teutonico.