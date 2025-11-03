WEC, Peugeot saluta Jensen in Bahrain. Sarà la volta buona per la 9X8?

Ultimo round del FIA World Endurance Championship con Peugeot che insegue il primo successo con la propria 9X8. Dopo il podio ad Austin ed il secondo posto al Fuji, il Bahrain potrebbe finalmente incoronare il prototipo francese che per ora ha ottenuto tre podi nel Mondiale (da Monza 2023 ad oggi).

Il danese Mikkel Jensen si prepara per l’ultima uscita con il prototipo transalpino prima di impegnarsi in nuove sfide. Il danese guiderà per la 26ma volta nel FIA WEC con Peugeot, nello specifico la n. 93 con Jean-Eric Vergne e Paul Di Resta.

Debutto invece sulla gemella n. 94 per Theo Pourchaire accanto a Malthe Jakobsen e Loïc Duval. L’ex campione di FIA F2 ha preso il posto di Stoffel Vandoorne che clamorosamente potrebbe tornare con Peugeot l’anno prossimo dopo il mancato accordo con Genesis Magma Racing (Hyundai).

Peugeot non ha ancora confermato i piloti per il 2026 a parte Pourchaire ed il neozelandese Nick Cassidy che domenica 9 novembre disputerà con la 9X8 i rookie test insieme ad Alex Quinn e Mathias Beche.

Jean-Marc Finot, Senior Vice President di Stellantis Motorsport, ha riportato in un commento alla vigilia della 8h del Bahrain che scatterà sabato 8 novembre alle 12.00 italiane: “Vogliamo continuare a dimostrare la nostra competitività e concludere in bellezza la nostra migliore stagione di sempre nel FIA WEC. Mikkel Jensen disputerà la sua ultima gara con la nostra formazione, tutto il team gli augura il meglio per il prossimo capitolo della sua carriera. Ha contribuito a costruire questo progetto, ha condiviso i momenti più complicati del programma ed ha saputo ottenere tre importanti podi”.

Tanta soddisfazione per Pourchaire che nel 2025 ha corso con l’ORECA 07 Gibson LMP2 di Algarve Pro Racing in European Le Mans Series. Quest’ultimo ha dichiarato: “Sono molto felice di disputare la mia prima gara del FIA WEC con Peugeot. Mi sento pronto. Ho trascorso molto tempo al simulatore durante tutto l’anno”.