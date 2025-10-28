WEC, Antonello Coletta: “L’impegno di Ferrari è a lungo termine, nel 2026 ancora tre 499P”

Antonello Coletta ha parlato alla stampa dell’attuale situazione in casa Ferrari a pochi giorni dalla partenza per la 8h del Bahrain, epilogo del FIA World Endurance Championship. Il responsabile del marchio di Maranello per il panorama delle competizione di durata e non solo si prepara con i propri uomini ad un weekend cruciale della stagione.

Ferrari ha infatti la chance di vincere per la prima volta il Mondiale piloti e soprattutto quello costruttori. L’obiettivo è quindi quello di imporsi nella classifica generale dopo aver confermato il risultato, per il terzo anno consecutivo, alla 24h Le Mans.

Coletta ha dichiarato ai media presenti alle Finali Mondiali Ferrari al Mugello, tra cui OA Sport: “Certamente la finale in Bahrain è uno degli appuntamenti più importanti dell’anno, speravamo di essere già certi del successo. Dopo quattro vittorie ad inizio anno, compresa Le Mans, abbiamo mostrato la qualità del nostro programma endurance. Il vantaggio è ampio, ma non larghissimo visti i punti extra per la finale. Cercheremo di attaccare e siamo nella situazione di contenderci due titoli. Prima di tutto però: deve vincere una Ferrari. Una volta ottenuto il risultato per l’azienda c’è l’obiettivo piloti. In ogni caso in una gara singola tutto può succedere, è sempre una prova di 8 ore e quindi due in più del solito”.

Anche nel 2026 oltre alle due Ferrari ufficiali, la n. 50 e la n. 51, il brand tricolore avrà nuovamente anche la Ferrari n. 83 di AF Corse che a giugno ha vinto la 24h Le Mans 2025 con Robert Kubica/Yifei Ye/Phil Hanson. “La 499P di AF Corse è confermata per il 2026. Indubbiamente la presenza della terza auto sia fondamentale, quest’anno abbiamo vinto a Le Mans grazie all’unità extra. Siamo stati competitivi tutto l’anno con la n. 83 come del resto accaduto anche lo scorso anno. Conosciamo l’importanza di questo programma ed è giusto che resti”.

La Ferrari ha confermato anche di voler continuare l’impegno con forza nel FIA World Endurance Championship tralasciando qualsiasi impegno in America nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship come accade per altri costruttori. “Gareggiare in America è una sfida importante e credo che non ci siano le condizioni regolamentari che possano garantire alle due piattaforme una certezza di equità. In ogni caso noi non abbiamo rimpianti quando facciamo le nostre scelte”.

L’impegno del costruttore di Maranello in Hypercar è a lungo termine, attualmente non dovrebbero esserci cambiamenti fino al 2029. Antonello Coletta ha chiuso dicendo: “ Noi partecipiamo alle riunione tra i costruttori indette da ACO e FIA ed oggettivamente non vedo delle modifiche fino al termine del 2029. Questa è una questione di rispetto per i costruttori che entreranno dal 2027, è giusto che i regolamenti restino tali anche per loro almeno per un triennio. Successivamente non so cosa potrà succedere. La voglia di Ferrari è quella di andare avanti, quando il nostro marchio inizia un programma cerca di continuarlo a lungo termine. Purtroppo ci sono anche dei cambiamenti da alcuni nostri avversari dovuti a vari fattori. La cosa importante è garantire credibilità in un programma ambizioso come questo. Avevamo parlato del 2027 perché quello era il traguardo regolamentare, ora il limite si è spostato. Se questa è la situazione non vedo perché non continuare”.

Tante le notizie in merito al futuro della serie. Recentemente ACO e FIA hanno confermato che il regolamento sportivo promulgato settimana scorsa resta in fase di conferma e quindi potrebbe non esserci il ‘Success Handicap’, meccanismo di ‘zavorre’ per chi è in testa alla serie come del resto accade in LMGT3. Una cosa è certa, il Balance of Performance (BOP) resterà in atto e nel breve termine non avremo la ‘piattaforma unica’ promossa da qualche costruttore.

Coletta ha concluso affermando: “Ferrari ha sceto di correre in Hypercar, la LMDh è qualcosa di differente. Noi preferiamo correre con un’auto nostra. Quando vinci è una soddisfazione maggiore oltre a poter trasferire delle tecnologie sulla strada come accaduto per la F80. Se tu acquisti materiale da altri al fine di creare il prototipo può essere una strategia perfetta, non per noi. Purtroppo però quando si fanno delle proposte per eliminare il BOP la scelta comune è di tenerlo. Se non piace a nessuno perché non eliminarlo? Nelle ultime riunioni gli unici a volerlo eliminare eravamo noi. Tutti sono schierati su una singola direzione, forse non è la scelta migliore? Non so, può darsi”.