Volley, Trento e Perugia scoprono le ultime avversarie di Champions League. E ci sarà Juantorena…

Trento era in attesa di conoscere quale sarebbe stata la quarta squadra nel proprio girone di Champions League e ha dovuto attendere la conclusione dei preliminari della massima competizione europea per sapere l’identità della prima avversaria lungo il cammino continentale. I Campioni d’Italia se la dovranno vedere con gli sloveni dell’ACH Volley Lubiana, protagonisti di un doppio 3-0 rifilato ai serbi del Radnicki Kragujevac.

Il sodalizio balcanico andrà tenuto in seria considerazione, visto che può avvalersi di giocatori sloveni di primissimo piano e grandi protagonisti a livello internazionale, ovvero l’attaccante Tine Urnaut e i centrali Stern e Pajenk, vecchie conoscenze della nostra Superlega. I dolomitici partiranno con i favori del pronostico, ma dovranno comunque stare attenti a questi rivali in un raggruppamento che comprende anche i turchi dello Ziraat Bankkart Ankara e i francesi del Tours VB.

Era in attesa anche Perugia, che si presenterà ai nastri di partenza da Campionessa d’Europa e che sarà motivata a difendere il titolo. La compagine umbra se la dovrà vedere con il Guaguas Las Palmas, formazione spagnola che ha prevalso sui bulgari del Levski Sofia con un doppio 3-0. I Block Devils se la dovranno così vedere con la squadra di Osmany Juantorena, schiacciatore che ha scritto belle pagine con la Nazionale Italiana. Insieme alla Pantera ci saranno anche Francisco Bezerra, Nicolas Bruno, Lazar Bouchkov. Il gruppo C sarà completato dai tedeschi del Berlin Recyling Volleys e dai cechi del VK Lvi Praga.