Dove vedere in tv Perugia-Conegliano, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Sabato 29 novembre (ore 20.30) si giocherà Perugia-Conegliano, incontro valido per la dodicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Impegno in trasferta per le imbattute Pantere, che nella tana della compagine umbra inseguiranno la loro quattordicesima vittoria consecutiva in campionato, in modo da rafforzare il primo posto in classifica in avvicinamento al Mondiale per Club. La corazzata veneta partirà con tutti i favori del pronostico, ma le padrone di casa proveranno a inventarsi la magia.

L’Imoco è reduce dall’impegno in Champions League e, come sempre, le fatiche in campo europeo potrebbero farsi sentire nella giornata successiva di campionato. L’allenatore Daniele Santarelli dovrebbe fare affidamento sulle sue giocatrici di punta, a cominciare dall’opposto Isabelle Haak, dal libero Monica De Gennaro e dalla palleggiatrice Joanna Wolosz, passando per la schiacciatrice Gabi e la centrale Sarah Fahr. Perugia è reduce dal ko di Busto Arsizio, sarà guidata da Elena Perinelli e Beatrice Gardini.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Perugia-Conegliano, incontro valido per la dodicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PERUGIA-CONEGLIANO VOLLEY

Sabato 29 novembre

Ore 20.30 Bartoccini-Mc Restauri Perugia vs Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA CONEGLIANO-VALLEFOGLIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.