Dove vedere in tv Milano-Busto Arsizio, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Domenica 30 novembre (ore 17.00) si giocherà Milano-Busto Arsizio, incontro valido per la dodicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Le ragazze di coach Stefano Lavarini scenderanno in campo dopo il successo ottenuto contro San Giovanni in Marignano e il primo impegno stagionale in Champions League, l’obiettivo è quello di trovare un po’ di continuità in campionato e cercare di rafforzare il testo posto in classifica generale:

A guidare la Numia Vero Volley sarà l’opposto Paola Egonu, affiancata sul fronte offensivo dalle schiacciatrici Khalia Lanier e Rebecca Piva. La regia delle padrone di casa sarà nelle mani di Francesca Bosio, mentre le centrali di riferimento saranno Anna Danesi ed Hena Kurtagic. Dall’altra parte, per un derby lombardo sempre molto sentito, ci saranno le Farfalle, reduci dall’affermazione contro Perugia: riflettori puntati su Valeria Battista, Melanie Parra e Josephine Obossa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-Busto Arsizio, incontro valido per la dodicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN per gli abbonati, garantita la diretta live testuale su OA Sport. Non è prevista la diretta televisiva.

CALENDARIO MILANO-BUSTO ARSIZIO, SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Domenica 30 novembre

Ore 17.00 Numia Vero Volley Milano vs Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio – Diretta streaming su VBTV

PROGRAMMA MILANO-ARSIZIO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.