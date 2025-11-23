Volley femminile, Milano torna alla vittoria in Serie A1: Egonu e Lanier decisive a San Giovanni

Milano ha sconfitto San Giovanni in Marignano con un secco 3-0 (25-16; 25-18; 29-27) nel match valido per l’undicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Le meneghine hanno rialzato la testa dopo la battuta d’arresto rimediata al tie-break contro Novara e sono riuscite a imporsi nella tana della compagine neopromossa, portando a casa tre punti utili per tornare provvisoriamente al terzo posto in classifica generale (a -11 dalla capolista Conegliano, ma con una partita giocata in meno). Stop per le padrone di casa, che restano in ultima posizione, a -2 da Bergamo e a -3 tra Monviso e Perugia.

Le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno infilato l’ottavo successo stagionale in campionato, il nono considerando il trionfo in Supercoppa Italiana. La partita è stata meno semplice di quanto può esprimere il punteggio: break recuperato sul 12-14 del primo set e lotta serrata fino al 16-18, prima di prendere il largo; secondo parziale dominato con un parziale di 9-3 dal 9-9; terza frazione equilibrata nella fase centrale (17-18) e le padrone di casa che annullano tre match-point sul 24-21, poi ne cancellano un altro sul 25-26 e guadagnano un set-point, ma le meneghine sono implacabili e firmano il tris che vale la vittoria.

Prestazione impattante da parte dell’opposto Paola Egonu (18 punti) e della schiacciatrice Khalia Lanier (19) sotto la regia di Francesca Bosio, in spolvero anche le centrali Anna Danesi (8) ed Hena Kurtagic (7), 8 marcature per l’altro martello Rebecca Piva. Tra le fila di San Giovanni in Marignano le migliori sono state Anna Piovesan (14), Edinara Brancher (9) e Martina Bracchi (8).