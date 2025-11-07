Volley femminile, quattro italiane negli USA: chi giocherà nella LOVB? Sorokaite guida il gruppetto

Negli USA è stata lanciata la prima lega professionistica di volley e, dopo una stagione di rodaggio, ormai la seconda edizione è alle porte. Si incomincerà il 7 gennaio, la LOVB Austin sarà chiamata a difendere il titolo. Non mancheranno diverse stelle come Madison Skinner (MVP delle ultime Finals), Jordan Thompson, Lauren Carlin, Xiangyu Gong, Micha Hancock e Jordan Larson.

Il campionato andrà osservato con attenzione anche in vista degli appuntamenti estivi con le Nazionali, lungo il cammino che condurrà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. In terra americana saranno impegnate anche quattro italiane, ma nessuna nell’orbita del gruppo guidato da Julio Velasco che ha giganteggiato ai Giochi di Parigi 2024 e agli ultimi Mondiali.

Nello specifico si tratta della schiacciatrice Sara Loda e della centrale Raphaela Folie (con la maglia di Houston), del martello Indre Sorokaite (con la casacca della LOVB Madison) e del libero Beatrice Negretti (con i colori della LOVB Atlanta). Ogni formazione disputerà venti incontri (19 distribuiti tra casa e trasferta, uno in campo neutro), i playoff prevedono le semifinali e l’atto conclusivo per l’assegnazione del titolo.