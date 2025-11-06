Ospite di questa settimana Valentina Torrese, atleta di beach volley del Cus Torino e team manager della Reale Mutua Fenera Chieri ’76, squadra di Serie A1 femminile.

In coppia con Martina Biancini, Valentina ha spesso dato filo da torcere a molte avversarie, distinguendosi per grinta e solidità nonostante entrambe siano difensori — una caratteristica rara e affascinante nel panorama del beach volley italiano.

️ Al microfono di Simona Bastiani, Valentina racconta come riesce a dividersi tra sabbia e palestra, la passione per lo sport e gli obiettivi per la prossima stagione, tra competizioni, crescita personale e nuovi traguardi con Chieri.

Non perderti questa intervista esclusiva a una protagonista autentica del volley italiano, capace di unire esperienza, determinazione e amore per il gioco!

